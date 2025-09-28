Un passeig pel Barri Vell amb els líders del Bàsquet Girona
Moncho Fernández i Roberto Íñiguez parlen de la vida i de la seva passióen el seu primer any compartint club
La fusió amb l’Uni ha convertit l’entitat de Marc Gasol en una de les úniques 4 amb equip a l’ACB i a la Lliga Femenina
A Moncho Fernández, entrenador del Bàsquet Girona, acabat de renovar fins al 2027 després d’haver salvat l’equip d’un descens gairebé segur la temporada passada, li truca sempre la seva dona abans d’un partit «per desitjar-me sort». «Em pregunta si estic nerviós i jo li responc que ‘és clar que sí’», explica el preparador gallec, de 56 anys, amb els ulls brillants i convençut que «el dia que no senti aquestes papallones a l’estómac me’n tornaré a casa». Quan ho escolta, Roberto Íñiguez també obre uns ulls com uns taronges. Perquè s’hi sent identificat, perquè també és un home de bàsquet, que viu per al bàsquet. Explica que, fins i tot, ell es posa «nerviós» abans d’un entrenament que consideri especial o d’algun pas important que vegi en l’evolució de les seves jugadores. Íñiguez, de 58 anys, viu la segona etapa a la ciutat, on el 2015 va guiar l’Uni al seu primer títol de la Lliga Femenina. Hi va tornar el desembre de 2023 com a relleu de Laura Antoja i aquí segueix. Aquest curs el repte serà competir cara a cara a l’Eurolliga amb els millors clubs del continent, i tornar a repetir el bon paper que l’equip ja va fer l’any anterior a les competicions nacionals. Moncho Fernández i Roberto Íñiguez, un natural de Santiago de Compostel·la, l’altre nascut a Vitòria, passaran a la història com els primers entrenadors del Bàsquet Girona, el club de Marc Gasol, des de la integració de l’Uni.
Moncho i Roberto, que personalment no es coneixien fins coincidir ja el curs passat a Fontajau, es troben al passeig Canalejas, just davant de la Planeta, per començar un passeig pel Barri Vell parlant de bàsquet, bàsicament de bàsquet, perquè el bàsquet els obsessiona les 24 hores del dia encara que ells mateixos admeten que cal, i ho intenten, netejar el cap fent d’altres coses com passejar, llegir, veure alguna sèrie o pel·lícula o sortir a prendre alguna cosa. «Si no, embogiríem», assegura Moncho Fernández, que en menys d’un any a Girona ja se n’ha enamorat. De la ciutat, del Barri Vell «i la seva història» i del «rural» del Gironès. D’aquesta «barreja» que la converteix «en el lloc ideal per a un projecte d’aquestes característiques», a prop de tot, del mar, de la muntanya, de França, de Barcelona... Hi havia estat, precisament, de vacances a Girona uns mesos abans que el fitxessin d’urgència la temporada passada i té la certesa que «la ciutat és més maca del que m’esperava, i mira que tenia les expectatives altes. Em recorda Santiago, el lloc on vaig nèixer, però amb menys pluja».
Com a casa aquí també s’hi troba Roberto Íñiguez. Ell hi va venir el 2014 acompanyant el seu fill Pablo, a qui el Vila-real havia cedit al Girona FC. Després de dos anys al Fenerbahçe «no volia saber res de bàsquet» i va pensar que li aniria bé estar al costat del fill en l’aventura a Montilivi. Va ser quan va descobrir les passejades per la via verda de Girona a Sant Feliu, caminant fins a Quart o Llambilles, amb el seu gos Simba, que va morir a l’estiu, o per Montilivi i Torres de Palau. Rutes que avui encara fa, ara tot sol, «amb la sensació que Simba encara és aquí».
Aprofitant que vivia a Girona i no tenia feina, l’Uni el va fitxar per acabar la temporada 2014/15 com a relleu de Ramon Jordana. Va guanyar tots els partits i va fer l’equip campió de lliga per primer cop. «Aquella història és molt maca d’explicar, era un altre club, tot era més modest, i fins i tot fèiem algun desplaçament en furgoneta». Quan va tornar l’Uni ja era una altra història, amb el mateix ADN, però més professionalitzat i amb les expectatives més altes. I aquest estiu s’ha fet un pas més amb la fusió amb el Bàsquet Girona.
Asseguts al bar l’Arc, a la plaça de la Catedral, els dos tècnics coincideixen a definir-se «privilegiats» per haver fet de la seva afició la seva «professió». Tots dos, per camins diferents, han arribat allà mateix, a ser entrenadors d’elit. Íñiguez va ser jugador, un base amb més de 100 partits d’experiència a l’ACB amb el València, el Gran Canària i el Múrcia. Després va iniciar una carrera a les banquetes a la base del València i va ser en aquesta ciutat on li va arribar l’oportunitat de fer el salt al bàsquet femení. Va fer campió d’Europa el Ros Casares, obrint una trajectòria àmplia per equips com Fenerbahçe, Uni, Orenburg, Sopron, Kursk, Avenida i Mersin abans de tornar a Girona.
Fernández, en canvi, com a jugador no va passar d’aficionat i tot i que el bàsquet l’apassionava i ja ben aviat exercia d’entrenador, es guanyava la vida com a professor d’història a l’institut. La trucada de Moncho López perquè li fes d’ajudant al Gijon li va canviar la vida. Abans d’agafar el primer equip de l’Obradoiro, on hi va romandre 14 temporades, havia passat pel Breogán (ajudant) i per Los Barrios i Múrcia. Moncho, com repeteix sovint a les seves rodes de premsa, té clar que «som entreteniment, treballem per generar emocions a la gent, i per això tenim els sous que tenim i podem viure del que més ens agrada». Ara bé, també subratlla que la seva feina «condiciona tota la teva vida, la de la família, els caps de setmana i les celebracions. Però ho acceptem perquè som uns afortunats».
Mentre creuem el pont d’en Gómez Íñiguez pregunta al seu col·lega si ha de tornar a Fontajau. I Moncho li diu que sí, que té feina, a preparar l’entrenament de l’endemà i el partit de presentació de divendres que els va enfrontar al Nàpols. El tècnic de l’equip femení no tornarà al pavelló però li diu que ell també ha de perfilar diversos aspectes i que quan acabi la passejada es tancarà a casa per preparar-los. Es nota que tenen feedback, i això no sempre ha sigut així entre els diferents entrenadors que han anat passant pels dos equips al llarg dels anys. «A mi, Moncho em va dir una de les coses més maques que m’han dit mai, perquè rebre l’elogi d’un col·lega o de l’afició dient que els has emocionat és el millor que et pot passar, guanyis o perdis». Es referia a un sms que l’entrenador del Bàsquet Girona li va enviar a Íñiguez en el darrer partit de la temporada passada, quan les gironines van estar a punt de remuntar 19 punts de desavantatge en la semifinal contra el Saragossa.
L’entesa i la col·laboració ja hi eren. Ara, a més, treballen al mateix vaixell. Per a Íñiguez «tenir una organització seriosa és bàsic, perquè només amb allò esportiu no avances». «És la base de la piràmide», corrobora Moncho, recordant el bon paper que s’està fent a la base del Bàsquet Girona, amb els dos equips júnior, masculí i femení, disputant la Final Four catalana, per exemple. El preparador gallec afegeix: ·«jo he vist que aquesta gent aquest estiu no ha parat, que hi estan posant molt d’esforç», frase que remata Roberto Íñiguez amb un «i això et fa sentir encara més responsable i pensar que has de donar el millor de tu mateix per tornar-los la confiança». Tots dos es posen com a exemple de «dedicació» perquè si després ho han d’exigir als jugadors «no podem demanar alguna cosa i nosaltres no fer-la». Moncho recorda que el club «té tota una ciutat al darrere» i que a través del bàsquet també són «transmissors de cultura i d’una manera de fer les coses». En els últims anys el bàsquet femení ha viscut un auge important, sobretot arran de l’entrada a la lliga de clubs ACB com el València, el Saragossa i el Joventut. Ni un ni l’altre creuen que hi hagi diferències a l’hora de dirigir un equip masculí o un de femení. Íñiguez diu que «sempre dic que és bàsquet, que parlem l’idioma del bàsquet», i afegeix que «tant has de gestionar coses dins i fora de la pista entrenis on entrenis». «Els equips estan formats de persones, però això passa en totes les feines. La psicologia és important i hem de tenir en compte que aquells jugadors que també són persones tenen una vida i uns problemes fora de la pista que també hem d’entendre», rebla.
Moncho Fernández, i ja ho havia admès en una entrevista al Diari de Girona el gener passat, poc després de fitxar, està convençut que el seu passat com a professor l’ha ajudat a l’hora de ser (millor) entrenador. I Roberto Íñiguez li dona la raó: «Tens un punt molt pedagògic, se’t veu aquesta branca de mestre, perquè al final un entrenador també és un professor, estàs cada dia ensenyantals teus jugadors, el que dius és per a alguna cosa, i segueixes pautes metodològiques, fas de psicòleg, de pare, i ara fins i tot cal conectar amb els jugadors, o encara més, crec que cal que els ajudis a inspirar, a veure com els pots treure el millor».
Arribat en aquest punt, la conversa fa un tomb. La societat de 2025 no és la mateixa de la dels 80 o 90, i, per descomptat, tampoc els valors ni el pensament dels joves, ergo, els jugadors i jugadores que tenen a les seves ordres. Segons Moncho Fernández «sens dubte, els joves han canviat i això et fa canviar la forma d’entendre el joc. Un amic deia l’altre dia que els jugadors han deixat de ser executors i volen ser part del procés, decision makers, gent que pren decisions. Per a això el context ha de ser ‘jo et proposo’. Roberto i jo som d’una generació on els pares havien començat a treballar als 15 anys i es jubilaven als 65. Ara això ha canviat, la societat és diferent i resulta absurd anar contracorrent. Tu has d’aportar experiència, dir-los que tot passa, que estiguin tranquils. És una fortuna viure a prop de gent jove, són la punta de llança de la societat i ens fa més joves a nosaltres».
Íñiguez assenteix. «Segons ens fem grans som més espontanis. Abans feia més el paper de senyor entrenador, ara he après a escoltar millor, escoltar per comprendre, per saber com et puc ajudar i intentar connectar amb totes. Això és important en la gestió de grup. Que les jugadores se sentin compreses per l’entrenador, encara que després sigui exigent i les apretis. Moncho recupera una idea que ja havia sortit abans: «Els meus jugadors, a banda de ser bases, pivots o alers, són gent amb necessitats i problemes i han de saber que ets allà pel que els calgui».
També surt la idea que l’aportació dels joves enriqueix els propis entrenadors. Roberto Íñiguez té clar que «quan t’envoltes de bons professionals, aprens molt. Jo he après gestos tècnics, detalls i moltes coses de jugadores. Si estàs preparat per escoltar, t’enriqueixes». Salta l’entrenador del Bàsquet Girona i ho rebla explicant que ells, quan un jugador proposa una solució tècnica o posa sobre la taula alguna idea «bategem la jugada amb el seu nom». «És que saps què passa, Moncho?, que els bons entrenadors al final s’adonen que tenen una evolució constant. Que sempre has de seguir millorant, com a persona, com a tècnic en bàsquet, a nivell psicològic, en la manera de comunicar, en com parlem anglès...». Per tot plegat, coincideix en que és sa buidar-se i Roberto Íñiguez ha optat els darrers estius per fer el Camí de Santiago: «Quan començo no sé perquè ho faig, i quan començo a caminar ho entenc. Em buido, m’omplo d’energia, penso en gent que estimo, agafo idees i tot torna a estar bé».
Arriben, tant un com l’altre, en plena forma a l’inici de temporada. Serà dissabte que ve, les noies a la pista de l’Estepona i els nois, a Burgos. Això sí, van partit a partit i no els demanin que posin el focus més enllà, o els regalin un titular barat. A partir d’aquell treball diari, d’aquella autoexigència que després traslladen al seu staff i als jugadors, els dos equips del Bàsquet Girona faran camí. Amb ambició i liderats per dos malalts d’aquest esport enamorats de la ciutat.
