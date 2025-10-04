«L’empresa d’Eiffel era com un Ikea però per a ponts»
El nou llibre de la historiadora Lluïsa Amenós posa el focus en el procés de fabricació dels ponts de ferro gironins
Mal temps, peces defectuoses o endarreriments a l’hora d’enviar-les van marcar l’edificació d’aquestes estructures
Alguns dels maldecaps amb què et pots trobar quan muntes un moble tu sol poden ser no entendre les instruccions, perdre alguna peça o que aquesta arribi defectuosa. Tot plegat, situacions que porten al límit els teus nervis. Ara bé, si aquests problemes es traslladen a l’edificació de nombrosos de ferro de diferents mides i ubicacions, les conseqüències són més greus, tal com li va ocórrer a Gustave Eiffel. Els obstacles amb què es va trobar a l’hora de construir les estructures que servirien per unir Girona i la frontera francesa en tren queden recollides en el llibre «L’enginy d’Eiffel a Catalunya» (2025), escrit per la historiadora Lluïsa Amenós i editat per Dalmau Editors i el Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
«Eiffel va crear la primera multinacional de construcció de ponts. Era com l’Ikea d’aquella època, però per ponts. Tenia un catàleg amb les peces fetes i només s’havien d’encarregar». Amb aquestes paraules, Amenós descriu una de les grans invencions d’Eiffel: els ponts portàtils, projecte que ja havia passejat per diferents exposicions. Aquesta metodologia, explica, «és la que li va permetre créixer tant i tenir un volum de negoci que segurament altres empreses no haurien pogut assumir». Així, aquest és el sistema que va emprar per construir els diferents ponts que haurien de servir per acollir la línia de tren entre Girona i la frontera francesa, obra encarregada per la companyia Ferrocarriles de Tarragona a Barcelona y Francia (TBF).
Les actuacions van donar el tret de sortir el 12 de desembre de 1875 amb la creació i enviament de les peces. Tal com explica Amenós al llibre, fruit d’una profunda investigació de documentació tant pública com no oficial, la producció començava amb la fabricació dels components, als quals es donava un número de sèrie, d’acord amb els patrons de muntatge. Després els traslladaven de París a Marsella o a Perpinyà, per així, un cop travessada la frontera, moure’ls cap a les ubicacions exactes dels ponts. Segons Eiffel, tot el procés (inclòs el muntatge del pont), havia de tenir una durada de sis mesos. Però res més lluny de la realitat.
Les inclemències del temps i modificacions puntuals del projecte, a més de l’arribada, a vegades, de peces en mal estat, van endarrerir els tempos de la construcció de la majoria dels ponts. Un exemple és el de l’Onyar, quan un seguit de pluges intenses van desbordar el riu i van fer malbé l’entorn de treball, endarrerint el projecte un mes i mig. En el cas dels ponts del Ter i del Fluvià, la seva construcció es va veure afectada per l’enviament tardà de peces, que sovint també arribaven en mal estat. Amb tot, un dels obstacles més recordats és el del viaducte de Colera: la seva estructura metàl·lica va sortir volant fruit d’una tramuntanada de desembre. Això va generar inseguretat entre els operadors, que van tardar a tornar-se a posar mans a l’obra per por que l’estructura tornés a caure.
Discussions «no oficials»
A més del retard en la inauguració dels ponts, les penalitzacions i increments dels costos també van suposar una font de conflicte entre TBF i Eiffel, a qui es va acusar d’improvisar i gestionar de manera «ineficaç i negligent» els diferents obstacles amb què es va trobar durant les obres.
A banda, també es van produir «profundes discrepàncies» entre l’arquitecte i el seu representant a Girona i encarregat de supervisar les obres, Agustin Fragneau, qui va arribar a «fer un llibre per justificar-se davant de Ferrocarriles», explica Amenós. La historiadora declara, entre riures, que «una de les gràcies d’aquest projecte és que hem trobat documentació no oficial, on surten els merders». És gràcies a això que tenen constància de la baralla entre Eiffel i Fragneau: «El que sí que puc dir és que, mirant-me la documentació, jo a l'Eiffel el veig molt políticament correcte i que no li agradava gens la improvisació. Només tenim la visió del seu enginyer en cap en tot aquest conflicte».
Una altra de les anècdotes amb què es van trobar investigant la documentació, explica Amenós, té a veure amb la cancel·lació del llançament del tren al pont del Manol, és a dir, de la primera vegada que el vehicle havia de passar per sobre l’estructura: «Abans d’aquesta inauguració, els operadors van escoltar un crec i van veure que hi havia unes peces que estaven mal fetes. Perquè els de Ferrocarriles no s’enfadessin, ho van arreglar tot de nit d’amagat».
Tanmateix, els ponts només van mantenir la seva forma original fins a inicis del segle XX, quan se’ls va instal·lar la doble via per a poder fer front a la gran demanda de transport. «L’estructura vella, és a dir, la que va construir Eiffel, es va portar a les foneries per reciclar-la. Les empreses ho feien per recuperar els diners, per invertir en noves estructures», explica Amenós.
Llavors, quins són els ponts que van quedar dempeus i conservem avui dia? «Els que eren passeres per vianants», respon la historiadora. Més concretament, al llibre es parla del pont de les Peixateries Velles, el de Sant Agustí, el del Rellotge i el de la Infanta. En el primer cas, es recorda que abans en el seu lloc hi havia una passera de fusta, que va ser arrossegada pel riu. Va ser llavors quan l’Ajuntament va licitar la construcció del nou pont, que es va adjudicar a l’empresa d’Eiffel.
Cuidar el patrimoni metal·lúrgic
«L’enginy d’Eiffel a Catalunya» és una de les potes del pla estratègic del patrimoni de ferro que el Museu de la Ciència i la Tècnica català està executant i del qual Lluïsa Amenós forma part des dels seus inicis. La historiadora afirma que el patrimoni metal·lúrgic «està molt desorganitzat», tot i tractar-se d’un dels sectors «més importants» a Catalunya des del punt de vista històric.
«El primer que vam fer com a part de l’estratègia va ser estructurar el que volíem fer els anys vinents, és a dir, articular quin era el patrimoni que teníem i com havíem d’anar actuant». A l’hora d’estudiar els àmbits preindustrial i industrial de la metal·lúrgia, es van adonar que «un patrimoni que era important, però que estava menys tingut, era el dels ponts», dels que, afirma, «tenim moltes fonts escrites, segurament som el país que en té més, que ens expliquen el seu passat».
«Estem plantejant altres accions futures a escala d’expositiu, però el projecte encara és molt tendre». Per exemple, la historiadora parla de donar a conèixer un «tipus d’estructura amb unes decoracions concretes» datada del segle XIV de la qual «hi ha moltes restes a Girona i en tenim dades, com els seus autors».
Altres informacions que s’han descobert en el marc de l’estratègia són que, per exemple, el pont anterior al de les Peixateries velles «era de fusta i pintat de vermell», de tal manera que l’estructura de ferro dissenyada que el va seguir es va pintar d’aquest color per recordar l’antic pont. A més, el repintat era una de les formes que tenien els enginyers d’evitar que el pont s’oxidés; per exemple, tal com s’indica en el llibre, «el color vermell no correspon al to original dels ponts d’Eiffel. El de les Peixateries Velles es va protegir amb tres capes de mini i dues de pintura a l’oli de color gris diamant».
Avui dia, però, Amenós considera que «la restauració ha evolucionat molt, hi ha restauradors especialitzats amb metall», si bé considera que encara estem lluny d’altres països com Anglaterra o França: «Tenen equips formats per enginyers i restauradors, entre altres professionals, que planifiquen quines accions s’han de dur a terme». Aquesta manera de fer considera que «aquí encara ens costa»: «Així com no hi ha dubte de com treballar un pont de pedra, tampoc hauria de passar amb els ponts de ferro».
