La poètica de les formes de Mercè Huerta
Una exposició que s’inaugura la setmana que ve a Girona culmina l’homenatge que diverses institucions i entitats li han dedicat durant els últims mesos a l’artista i professora en ocasió del desè aniversari de la seva mort
Joan Colomer Camarasa
L’exposició La poètica de les formes, que s’inaugura el propvinent 7 d’octubre a la Fundació Valvi de Girona, ens permet recuperar novament la figura de Mercè Huerta (Figueres, 1929-Girona, 2015). Ningú a hores d’ara pot dubtar de la importància per a la història de l’art gironí de la proposta artística que la pintora Mercè Huerta va desenvolupar al llarg de quatre dècades. A instàncies del seu propi procés creatiu, es va anar centrant en un estil personal obertament sintètic, depurat, poètic, lluny de l’anècdota primigènia i lluminisme fàcil. Sempre disciplinada i exigent en els seus plantejaments va pintar el que va viure i va fer viure tot allò que va pintar. Dit clarament, l’obra de Mercè Huerta transmet perfectament un plantejament gojós de la pràctica de la pintura.
L’obra de Mercè Huerta s’ha mantingut al marge de les estèrils polèmiques contemporànies i s’ha fonamentat, des de sempre, en la idea de l’obra ben feta. La seva pintura, malgrat la lògica i sempre necessària evolució, ha presentat una constant bàsica, l’autenticitat. El resultat plàstic no és gens sofisticat ni manierista i és talment com si la difícil facilitat i naturalitat dominessin l’obra. La reducció de les formes, la seva simplificació a volums senzills i a línies bàsiques i la impertorbable vocació per transmetre’ns el costat suau, sempre esplèndid en la seva suavitat, del paisatge i de la vida ens connecta amb el Noucentisme, present en aquest subtil sentit de la decoració. Va aconseguir expressar en la seva obra les emocions que li despertava la realitat. Les seves visions del paisatge, de les fruites, de les figures,… cada vegada eren viscudes amb més significació vital i el signe i el color no pertanyien ja a la descripció del paisatge sinó al seu món conceptual.
La mostra La poètica de les formes, que es podrà visitar fins al pròxim 10 de gener, coincideix amb el desè aniversari de la seva mort i forma part del conjunt d’ homenatges que diverses entitats i institucions de Girona han preparat per recordar i reivindicar no només el seu llegat com a artista sinó també com a professora de diferents generacions d’artistes a l’escola La Farga, a l’estudi d’art Fita, durant cinc anys, i al Centre Cultural de La Mercè de Girona, on va ser responsable , des de l’any 1986 i fins al 199, de l’aula de Model en viu.
Els seus inicis
Nascuda a Figueres l’any 1929, de sempre va portar la pintura dins seu. Ja de petita, el seu joc preferit era dibuixar i pintar. A partir dels 14 anys va començar a pintar més formalment i en el dibuix és on realment se sentia més realitzada i segura. El seu traçat senzill, però de gran seguretat i fermesa, així ho constata i esdevé, alhora, una exploració sincera del seu propi llenguatge.
Mercè Huerta, casada amb el periodista i escriptor Narcís-Jordi Aragó, amb qui va formar una de les parelles més conegudes de Girona, va arribar a la ciutat a partir dels anys 60 i es va donar a conèixer precisament amb els seus dibuixos a la revista Presència, on retratava a personatges relacionats amb l’activitat gironina. Aquests retrats, hàbils i penetrants, mostraven la concisió i expressivitat que denotaven la gran agudesa de l’artista en l’art de la caricatura i del còmic. De fet, el seu interès pel món del còmic la va portar a pintar per imaginació i ja de ben petita, arran d’una història determinada, dibuixava pàgines senceres de còmics. Com a pintora, però, es va formar amb els artistes gironins Isidre Vicens ( 1975) i Domènec Fita ( 1980).
La primera exposició que va fer l’artista Mercè Huerta va ser a la galeria gironina La Gàbia, de Montserrat Llonch , l’any 1977, seguint els consells de l’artista Enric Marquès. La mostra, titulada Flors i retrats, tenia un notable interès plàstic, molt més enllà del decorativisme, i era un resum gairebé perfecte del que era la seva capacitat creadora. L’any següent, a la galeria Art Rhodas de Figueres, exposa 30 olis amb temes molt similars als de l’exposició gironina però amb una obertura temàtica i un exquisit regust noucentista. Flors, bodegons i la delicadesa dels rostres femenins adquireixen un notori protagonisme. El seu periple expositiu continua a la galeria Vidreres (1978), al Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols (1978), a la sala d’art Tamariu (1979), a l’hotel Llevant de Llafranc (1981) fins a arribar al novembre de l’any 1982 en què fa una exposició de balanç d’aquests anys d’activitat a la sala municipal Vinardell i Roig de Girona.
L’any 1983 presenta una mostra a l’institut de Flora Albaicín, a Barcelona, on sintetitza els elements visuals del moviment de la dansa flamenca i exposa, també, olis i dibuixos a la Cúria Reial de Besalú i a la capella de Sant Roc de l’antic hospital de Valls, a l’Alt Camp, expressament invitada per l’Institut d’Estudis Vallencs. La mostra de Valls tenia un sentit especial pel fet que Mercè Huerta va viure en aquesta localitat els anys de la seva adolescència i joventut i va destacar en la vida cultural de la ciutat com a primera figura del Grup de Teatre que va emprendre, des del Teatre Principal de Valls, una etapa artística renovadora. Va ser també a Valls on va tenir una professora italiana, la pintora Rosa Mandoli, que li va despertar les ganes de pintar i li va ensenyar els secrets del color i la perspectiva i on, també, la saga dels Mercader -pintors i joiers- la van introduir precoçment en el món de l’art.
Un canvi molt important
Al bell mig de les vacances estiuenques de 1985 presenta, per segon cop, una exposició de paisatges rurals i mariners a les sales de l’hotel Llevant de Llafranc i protagonitza la mostra Experiència acrílica a les sales d’exposicions Ford de Girona. L’any 1986 interrelaciona la ciutat i la figura humana en l’exposició Les ciutats de l’aigua, a la galeria Expoart Montjuïc de Girona.
Després d’exposar, l’any 1986, al restaurant La Teranyina de Palamós, la seva obra experimenta un canvi molt important que sorprèn en la mostra que presenta el 1987 a la galeria Art de Figueres. La utilització desinhibida del color i l’allunyament de les perspectives més acadèmiques suposaran un punt d’inflexió en la seva trajectòria. A partir d’aquest any, exposarà a la cafeteria Capuccino de les Interbutics de Girona, al restaurant L’Art de l’Escala, al restaurant La Penyora i a les galeries Forum, Caramany i Nostrart de Girona, Galeria Art de Figueres, Hotel Llevant de Llafranc i participarà en un total de 75 exposicions col·lectives.
Després d’ una curulla trajectòria amb 37 exposicions individuals, l’any 2008 va ser homenatjada a Girona amb una gran mostra retrospectiva de la seva obra que, sota el títol de Fidelitats, comptava amb exposicions a tres espais de la ciutat:la Casa de Cultura (Girona i paisatge), la Fundació Valvi (figura i natura) i la Fundació Fita (que recollia tota la tasca docent).
Amb obra al Museu d’Art de Girona, al Museu d’Història de la Ciutat i en els fons d’art de diverses institucions, així com en nombroses col·leccions particulars del país i de l’estranger, ha realitzat, també, una extensa obra cartellística: els cartells de l’Exposició de Flors de Girona de 1979, de la Trobada d’Artesans del Barri Vell de 1987, de la Trobada d’Esbarts de les comarques gironines a Ripoll (1987), de la Trobada d’Artesans i Antiquaris al Barri Vell de Girona (1987), dels Premis Literaris de Girona de 1989, de les Fires de Sant Narcís de Girona de 1990, dels Manaies de Girona de 1992 , de la Festa del barri de Sant Feliu de 1994, de la Fira de la Terrissa de Quart de 1997 i del FiraNadal de Girona de 1999. Al marge d’aquesta producció, va dissenyar també un vitrall per a l’església del Mercadal, un rellotge de sol a la casa Dalmau (carrers Portal Nou i Mora, de Girona) i ha fet nombroses il·lustracions de llibres, revistes, gravats, serigrafies, logotips,...
La mostra que s’inaugura aquesta setmana a la Fundació Valvi és, doncs, una autèntica reivindicació de Mercè Huerta, l’artista compromesa amb Girona, amiga i col·laboradora de pintors, escriptors i intel·lectuals i una de les més destacades protagonistes de la història cultural de la nostra ciutat.