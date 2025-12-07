L’empresa gironina que alimenta milers de treballadors
La cantina virtual Weprefereat proporciona menjar a empleats de diferents llocs de Catalunya
El projecte va néixer després que els fundadors detectessin que el càtering tradicional no s’adaptava al dia a dia laboral
Organitzar un menú setmanal saludable i realista pot no resultar senzill, sigui per falta d’habilitat o per manca de temps. És en aquest buit on Weprefereat, nascuda a Girona el 2021, ha trobat el seu espai: una «cantina virtual» que serveix diàriament plats equilibrats per als treballadors de diferents empreses. Aquesta proposta s’ha anat consolidant en un context en què cada vegada més empleats busquen opcions pràctiques però ben cuidades, i el seu model B2B2C (Business to Business to Consumer) -acorden el servei amb la companyia i el consumidor final és el treballador- els ha permès créixer fins a alimentar milers de persones i amb la previsió de tancar aquest 2025 facturant al voltant d’1 milió d’euros, la xifra més alta des que van començar a funcionar.
L’empresa va ser fundada pel gironí Marc Almeda i Marco Romaniello, italià i gironí d’adopció. «Treballàvem en una multinacional de Girona amb un servei de càtering tradicional, però nosaltres no l’acabàvem utilitzant. Eren menús més pesats, amb més d’un plat, que veiem més pensats per al cap de setmana que per al dia a dia», relata el CEO de l’empresa, Marc Almeda. Aquella experiència compartida, segons expliquen, els va fer adonar-se que hi havia una escletxa entre el que les empreses oferien i el que realment volien els treballadors, una sensació que es va acabar concretant en un nou negoci. «Vam pensar que no hi havia ningú oferint una cantina virtual per a empreses amb mentalitat més saludable i de plat únic», relata Almeda.
Evolució dels productes
Durant els primers mesos després de la creació de l’empresa, l’oferta es va centrar en «poke bowls» i amanides, que es podien personalitzar amb mig centenar d’ingredients. Però el catàleg ha evolucionat empès pels hàbits reals de qui menja cada dia a la feina. «Ha evolucionat molt per la demanda del client», admet Almeda. De fet, el clima va ser un dels factors que va provocar que Weprefereat augmentés el seu catàleg. «La gent ens demanava alguna cosa calenta. Vam afegir noodles i pastes perquè encaixaven amb el concepte de plat únic», explica el cofundador.
Avui, Weprefereat disposa de més de vint plats de referència. De fet, la companyia també ofereix entrants i postres, i fins i tot un menú setmanal amb cinc primers i vuit segons, és a dir el concepte de «menú setmanal» que va fer que ells optessin per fundar l’empresa per oferir una alternativa. Tot i això, aquest canvi té una explicació. «Quan vam començar a tenir una atracció bastant àmplia vam veure que hi havia potencials clients que no ens compraven si no oferíem aquest servei», explica Marc Almeda.
Tanmateix, la companyia es vol continuar diferenciant dels càterings habituals a les empreses. L’eix de la seva proposta continua essent la nutrició i la digestibilitat. «No fem res fregit; no tenim fregidora», relata un dels fundadors de Weprefereat. «També s’ha de vigilar amb el tema de l’entrega, perquè si et faig un bistec a les 10:30 h. i te’l menges a les 13:30 h., és una sola de sabata. Per això fem patates al forn, pollastre, llom… productes més sans», exposa el CEO i cofundador de l’empresa gironina.
El funcionament és simple: l’empresa acorda el servei i comparteix un codi de registre amb la plantilla, que fa la comanda a través d’una aplicació. «Cada usuari entra amb el codi de la seva empresa i queda dins la seva ‘bombolla’: punts de lliurament, horaris, condicions…», explica Almeda. Les comandes es tanquen abans de les 10:00 h. i s’entreguen abans de les 13:30 h. «Produïm i repartim el mateix dia», puntualitza. Tot i això, els usuaris poden fer, si volen, el seu menú per a tot el mes.
L’operativa de la companyia gironina és de dilluns a divendres, amb rutes logístiques pactades i repartiment externalitzat per garantir escalabilitat. «Vam començar nosaltres, però a nivell operatiu era molt complicat, sobretot quan comences a créixer», diu. «A Girona ho pots controlar perquè pots sortir tu mateix. Però, clar, si ets a Barcelona, com ho fas? Si el repartidor que tens contractat s’agafa la baixa, o s’ha fet mal aquest matí...», exemplifica Marc Almeda.
El tiquet mitjà és de 9,5 euros per àpat. El cost final per al treballador depèn de cada conveni: hi ha empreses que subvencionen totalment o parcialment el menú i d’altres que no. Aquest punt, segons el CEO, és decisiu per al volum d’ús: «Depèn molt de la decisió de direcció: quan una empresa decideix subvencionar, aquella empresa et fa moltes vendes».
Un model franquiciat
A Girona, l’empresa opera des d’un obrador al carrer Migdia i ha estès el model amb franquícies: una a les Corts (Barcelona) i una altra que ha obert al setembre a Rubí per cobrir el Vallès. «Amb propietat és molt exigent operativament. El sector té poca disponibilitat de perfils compromesos i la distància complica la gestió», admet Almeda. Per això aposten per franquiciats autoempleats: «Busquem que el franquiciat sigui el principal cuiner de la seva ubicació».
La companyia gironina té clar que vol continuar expandint-se a Catalunya, però assegura que l’objectiu també és aterrar a zones com Madrid, València o Bilbao. «Volem ser molt concisos a l’hora d’escollir el franquiciat… tenim més interessats fora de Catalunya que aquí ara mateix», explica el cofundador de l’empresa.
Actualment, Weprefereat supera els 5.500 usuaris actius i frega les 300 empreses que formen part la seva cartera de clients. «Els usuaris ens fan entre 2,5 i 3 comandes per setmana», detalla Almeda.
La plantilla s’ha anat modulant amb el creixement i arribava a una dotzena de treballadors aquest setembre: vuit a cuina i quatre persones que treballen des de la central. L’objectiu de la companyia és clar, acabar el 2026 amb 10 ubicacions per ampliar el seu rang d’actuació. «Volem créixer, però sense trair el concepte: cuina del dia, saludable i que et permeti tornar a la feina amb energia», defensa Almeda.
De fet, la companyia és optimista amb el seu creixement ja que la seva proposta connecta amb una realitat creixent a les empreses: quatre de cada deu persones s’emporten el tàper a la feina, segons les dades de l’Associació d’Empreses Fabricadores i Distribuïdors AECOC, però moltes prefereixen estalviar-se la cuina diària i, així, des de la companyia, ofereixen opcions de càtering més lleugeres i nutricionalment cuidades.
El full de ruta combina proximitat operativa, selecció acurada de franquiciats i el mateix principi que ho va originar tot: fer fàcil allò que per a molts és un maldecap diari. «Nosaltres funcionem perquè el producte és necessari: cada dia s’ha de menjar. La clau és que sigui bo, equilibrat i arribi a l’hora», conclou el CEO.
