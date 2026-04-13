La memòria de les pedres a l’Empordà del Gironès
El llibre «Arquitectura medieval a la llera del Ter» cataloga i dona informació sobre castells, poblats, torres, muralles, ermites, monestirs i santuaris de la zona
Més de vint historiadors i diversos fotògrafs han participat en el projecte de l’associació La Miniua, que vol preservar i difondre el patrimoni, la cultura i la història
«Les coses que no s’escriuen es perden». Lia Pou i Mar Camps fan aquesta afirmació en la introducció d’un llibre que aspira a servir d’eina precisament contra la pèrdua, contra l’oblit. Arquitectura medieval a la llera del Ter és el títol d’aquest volum, el primer projecte que veu la llum de l’associació La Miniua, impulsada per Pou i Camps per contribuir a la preservació i difusió del patrimoni, la història i la cultura dels pobles de la llera del Ter. Una zona que bategen amb el nom de l’Empordà del Gironès, i que està formada pels municipis de Bordils, Celrà, Cervià de Ter, Flaçà, Juià, Madremanya, Medinyà, Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Martí Vell i Viladasens. S’hi conserva un patrimoni arquitectònic medieval poc conegut, que ara des de La Miniua volen reivindicar i donar a conèixer amb aquest llibre, en el qual hi han col·laborat més de vint historiadors i diversos fotògrafs i en el qual també s’inclouen, per proximitat geogràfica, construccions de la Pera, Púbol, Foixà i Sant Llorenç de les Arenes.
Durant les últimes setmanes, Arquitectura medieval a la llera del Ter s’ha anat presentant en diversos dels pobles que hi apareixen, en actes arrodonits sovint amb activitats que responen a un dels objectius que s’han marcat les impulsores: «Us proposem que passegeu pels indrets on es van construir aquestes fortaleses, castells, torres i ermites. I no només això, sinó que també ho feu amb la coneixença, la consciència, que ens permet poder estimar el lloc on vivim».
Mar Camps i Lia Pou fa deu anys que es van fer càrrec de La Llera del Ter, una revista local d’aquesta zona que va néixer el 1996 i que després de diverses vicissituds es troba en plena celebració del trentè aniversari: «Feinejant, fent-la petar, fullejant llibres i revistes, passejant i embadalint-nos contemplant el nostre paisatge, ens vam adonar de tot el patrimoni arquitectònic medieval que ens envoltava i que tanta gent no coneixia», expliquen Lia Pou i Mar Camps en la introducció d’Arquitectura medieval a la llera del Ter, un text que han batejat amb el títol «La memòria de les pedres».
Aquest és el punt de partida d’aquest llibre, publicat recentment i que té garantida de moment una doble continuació: «Ja n’estem preparant un dedicat als masos i les cases pairals, i la idea és fer-ne de cara al 2028 un altre sobre esglésies i cementiris», confirmava aquesta setmana Mar Camps en conversa telefònica amb Diari de Girona.
Arquitectura medieval a la llera del Ter és un llibre dividit en tres àmbits, per explicar, catalogar i ajudar a preservar el patrimoni arquitectònic de la zona de l’època medieval. A la primera part del volum hi ha els castells i fortificacions que es poden trobar als pobles de la llera del Ter i voltants, entre els quals edificacions conegudes com ara el castell de Púbol, o els de Medinyà i Foixà, però altres no tan populars com els castells de Palagret (la imatge de la portada d’aquest Dominical) i Barbavella de Celrà. La segona part del llibre està dedicada al patrimoni de defensa medieval a la zona, amb el capítol «Poblats, torres i muralles»: hi apareixen per exemple les torres de Can Vinyals de Flaçà o de Can Faixat de Viladasens o la muralla i la torre de les Hores de Cervià de Ter. Per últim, hi ha un recull de setze ermites, monestirs i santuaris com ara el de la Mare de Déu dels Àngels de Sant Martí Vell, el priorat de Santa Maria de Cervià de Ter, l’ermita de Santa Fe de les Serres de Medinyà o la capella de Sant Martí de la Móra de Viladasens.
Quan se li demana per què s’han centrat en aquest període, el medieval, Mar Camps apunta que «ens vam adonar que n’hi havia un patrimoni ric, en forma de castells, construccions fortificades, edificacions religioses, amb molts matisos de rellevància i de conservació, però força desconegut, potser no a nivell local però sí de manera global».
De fet, considera que el més significatiu d’aquest treball és que «ningú coneixia a priori tot el patrimoni que hi ha a la zona; hi ha persones, historiadors locals, que coneixien què hi havia al seu poble, o als voltants, però la totalitat no es coneixia, i això és molt remarcable». Com ho és, també, per a l’editora del treball, constatar que els treballs per recuperar tot aquest patrimoni són molt recents: «Sidillà es comença a excavar el 2014, el castell de Cervià de Ter era una pila de terra fins fa quinze anys, el castell de Palagret fa vint anys que es recupera, Juià fa deu anys... Molt patrimoni havia quedat sota una pila de terra fins fa molt poc temps, i la seva recuperació ara la podem donar per descomptada, però són coses molt recents i moltes vegades resultat de la iniciativa de particulars, com en el cas de Cervià de Ter, amb un ferrer del poble enderiat que sota aquella pila de terra hi havia d’haver el castell».
En la introducció del llibre, Mar Camps i Lia Pou apunten en aquesta línia que «d’alguns d’aquests elements, només en queden ruïnes. Però no són només pedres, tenen un nom, un passat: castells de Barbavella o Palagret, per citar-ne només un parell. Com les ermites: l’Esperança, Sant Fermí, Santa Fe, Sant Martí de la Móra, Sant Joan Salerm... I s’han de saber dir pel seu nom».
L’historiador Elvis Mallorquí també fa servir en el pròleg d’Arquitectura medieval a la llera del Ter l’expressió l’Empordà del Gironès per referir-se a aquesta zona, i recorda que malgrat que no hi ha cap divisió administrativa que l’agrupi «no vol pas dir que aquest territori riberenc del riu Ter no pugui ser considerat com una subcomarca natural o geogràfica que uneix uns pobles diversos que comparteixen uns factors físics i naturals o uns criteris econòmics o històrics». Recorda, per exemple, com abans de la construcció dels embassaments de Sau i Susqueda, les sortides de mare del Ter estenien de manera habitual tones de sediments per tota la plana al·luvial de la zona: «Aquesta circumstància natural ha generat unes pràctiques particulars als pobles de la llera del Ter al llarg de la història».
Mallorquí escriu sobre el llibre que «l’objectiu inconfessat és trobar les arrels del nostre present, els orígens d’aquesta comunió de pobles de l’Empordà del Gironès, en els temps de l’edat mitjana». L’historiador afegeix que el poblament humà a la zona està documentat des de molt abans, però marca com a «important» el que hi va passar a partir de la segona meitat del segle VIII, «quan els francs van anar ocupant l’Empordà i les terres de Besalú i van pressionar tant els dirigents musulmans de la ciutat de Gerunda que, finalment, l’any 785 la van lliurar a Carlemany». Segons Elvis Mallorquí, «és en aquest moment històric que la llera del Ter va ser realment una ‘marca’, una terra de frontera, i el podem veure com a punt final d’una història que es remunta a l’antiguitat i com a punt d’inici d’una altra història que arriba fins als nostres dies».
L’historiador recorda en el pròleg, i va posant exemples concrets, que és a partir del segle IX que es comencen a documentar per escrit els noms dels pobles de la zona, que a partir del segle X neixen les parròquies «enteses com a districtes territorials vinculats a un temple», que a partir del segle XI els senyors feudals comencen a construir castells, que a partir del segle XII comencen a aparèixer a la zona també cases fortificades o capelles vinculades a residències senyorials, que a partir del segle XIII es fortifiquen nuclis de població per protegir-se de les violències exercides per senyors feudals, i que en els segles finals de l’edat mitjana neixen ermites fruit de la devoció religiosa popular: «Deixant de banda les esglésies parroquials que per la seva importància en tots els àmbits (...) han estat transformades contínuament des del segle X fins al XVIII o encara més tard, els altres edificis que acabem d’esmentar han conservat la seva fesomia i estructura creades durant l’edat mitjana. Alguns encara estan coberts, altres només mantenen dretes les parets i alguns han estat desenterrats curosament per part dels arqueòlegs. Però tots, castell, cases fortes, muralles vilatanes, monestirs, capelles i ermites, ens connecten amb el nostre passat medieval», defensa Elvis Mallorquí.
