Vint anys d’un festival diferent per al Mas Casadevall
La vintena edició del certamen solidari Art i Altruisme se celebrarà el 13 de maig a l’Auditori de Girona amb la interpretació de «Cançó d’amor i de guerra»
Noranta cantaires i set solistes intervindran en la funció a benefici de la Fundació del Pla de l’Estany que atén persones adultes amb trastorns de l’espectre autista
El nom de Fundació Mas Casadevall està empadronat i ben arrelat a Serinyà, comarca del Pla de l’Estany, des del 1988. Hi reben atenció en règim d’internat unes persones adultes amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Mas Casadevall és conegut pels seus tallers dels quals en surten productes i objectes d’elaboració artesanal d’uns materials diversos com paper, ceràmica, cera i altres; es manté un restaurant obert al públic i la seva extensa horta produeix verdura i fruita, tot de gran estima ecològica a la comarca i demés cercles que valoren i aprecien les bones qualitats.
El centre funciona també com a residència per a una trentena de persones, i té un pis tutelat al centre de Banyoles amb capacitat per a vuit persones. Totes les persones que viuen tant al Mas com al pis de Banyoles, a més de participar en els tallers, assisteixen a activitats terapèutiques com ara fisioteràpia, musicoteràpia, estimulació sensorial, estimulació cognitiva, teràpia assistida amb animals i aiguasalut.
Mas Casadevall és una referència ben reconeguda i distingida dintre el món científic de l’assistència especial. Els centres de referència d’Europa tenen la vista posada a Mas Casadevall. És una institució que té no només el repte de la continuïtat sinó del progrés tant científic com humanístic i de l’assistència especial.
Actualment la presència i la categoria de Mas Casadevall ja s’ha merescut figurar com a referència de primera magnitud quant a la preocupació que porta unes exigències quotidianes, realitzacions, activitats i ritmes que van amb la mateixa existència i continuïtat d’una obra molt especial.
Una reserva de ciència
Fins aquí, una mirada panoràmica sobre un espai i un nucli de vida que es fa present amb tanta discreció com eficàcia. Però Mas Casadevall es caracteritza, ja des del seu origen, per una preocupació científica que mobilitza una investigació constant, la recerca científica, sempre a l’àrea de silenci.
En atenció a aquest esperit d’alta recerca necessària, Mas Casadevall va destacar de 2o12 a 2o14 la psicòloga María Díez amb beca al Mind Institute, de la Universitat Davis, a Califòrnia, lloc on se centra a nivell mundial la investigació sobre els trastorns de l’espectre autista, TEA. La beca va ser concessió de Fundació La Caixa i Fundació Mas Casadevall. Posteriorment, Aritz Aranbarri també va gaudir d’aquesta beca durant dos anys.
Dintre aquell camp de la investigació científica referent a l’autisme, ja ben definit, queda també la «síndrome d’Asperger», que és un trastorn concret que es manifesta en un coeficient intel·lectual superior al normal, però operatiu només en una sola àrea. Dues problemàtiques que són estudiades als centres investigadors, per algunes coincidències.
Aquest esperit investigador centrat en la qüestió dels trastorns ja formava part dels propòsits inicials d’aquelles famílies fundadores de Mas Casadevall, quan es varen marcar uns objectius de llarga mirada tan ben definits com contundents, que eren els següents: necessària creació d’un centre de diagnosi; un altre centre d’educació infantil especialitzada en TEA i -ja pensant en el futur- una atenció adequada per a afectats preveient el dia que arribin a la seva tercera edat, llavores que el seu envelliment podria ser més prematur, segons les circumstàncies personals. Com expliquen els responsables de l’entitat a la seva pàgina web, «amb una visió centrada en les persones, aspirem a crear un entorn acollidor i inclusiu on totes les persones amb TEA puguin desenvolupar-se plenament i integrar-se a la societat».
Neix un festival
Fins aquí seria el programa de present i la demanda de futur de Mas Casadevall. Si el món de l’economia quotidiana, en totes les qüestions, vol sempre una seriosa dedicació, en aquest cas de realitat tant concreta com ambiciosa exigeix una constant preocupació per a cada pas endavant. El 2006 va néixer ja amb voluntat recaptatòria el Festival Art i Altruisme, llavores a favor de l’Associació de Malalts Renals de Girona i comarques. Des de l’any 2016 la Fundació Mas Casadevall n’és la beneficiària.
Un festival a l’any recorda aquesta crida necessària a la generositat de la ciutadania de Girona i comarques. El Festival Art i Altruisme té el goig d’haver trobat la dedicació i l’entusiasme necessaris per a l’arrelament d’un fet artístic tant rellevant adreçat a la sensibilitat gironina. Tanmateix, un Festival diferent.
La directora del Festival és la gironina Mariona Sarquella i Riera. Ella és pianista i també professora de piano i repertorista, que va estudiar als Conservatoris de Girona i Barcelona i a Hoogheschool, de Rotterdam, Holanda. Va continuar amb beca d’estudis a Neumeyer Foundation i al Mozarteum, de Salzburg; la seva capacitat interpretativa és reconeguda a nivell internacional. Actualment és professora de l’Escola Municipal de Música de Barcelona, i també del Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. És consellera assessora de la Fundació Mas Casadevall.
Des de la seva concepció del projecte, Mariona Sarquella ha fet que el Festival Art i Altruisme pogués escoltar actuacions de concertistes considerats i estimats, primeres figures, solistes de piano i demés, quartets de corda, arpa i flauta, corals, artistes tots preparats per a una motivació d’ideals solidaris i disposats també a passar fronteres, des de diverses procedències europees. Entre els artistes que han actuat al Festival hi figuren els gironins Xantal Botanch i Xavier Mendoza. Mariona Sarquella explica detalls d’aquesta direcció i elaboració del programa anual i circumstàncies molt diverses i els seus resultats, sempre esplèndids, mereixen un reconeixement profund; resulta ser un treball minuciós, de filigrana, per a persones molt coneixedores de la qüestió, però també -necessàriament- persones incansables.
Aquest any 2026, el Festival d’Art i Altruisme de la Fundació Mas Casadevall se celebrarà el dia 13 de maig a l’Auditori de Girona. S’escau el 20è aniversari de la seva institució i això ja és un motiu de joiosa celebració de la vida, del Festival pròpiament dit i també de la resposta generosa i eficaç del públic assistent a totes les edicions anteriors.
Aquest any la celebració i l’assistència han d’estar a l’altura de l’esdeveniment, que serà el següent: el cartell és Cançó d’amor i de guerra, una obra estrenada el 1926, fa cent anys, del compositor Rafael Martínez Valls i el llibretista Lluís Capdevila i Víctor Mora. La peça, al Festival d’Art i Altruisme, serà interpretada per cinc corals: Coral del GEiEG, dirigida per Pilar Sanz; Coral Tribana, de Salt, dirigida per Quim Bonal; Taller de Sarsuela Emmsa, de Barcelona, dirigit per Marta Arbonés; i Coral Croscat i Coral Cypsella, de Sant Feliu de Guíxols, dirigides per Claudio Suzin. Aquest conjunt significa una molt notable presència a escena de 90 cantaires i 7 artistes solistes. L’obra es presentarà en el format que s’anomena «concert a la italiana», és a dir sense actuació escènica. La professora Mariona Sarquella serà la directora artística i també la pianista del concert.
Considerada una de les sarsueles més emblemàtiques del repertori català, Cançó d’amor i de guerra ja es va representar l’any 2016, amb motiu del 10è aniversari d’aquest mateix Festival, i en aquella ocasió va anar a càrrec de la coral del GEiEG.
Cal felicitar els qui mouen els fils de la complexa organització d’aquest Festival i encoratjar-los, és a dir correspondre generosament a la crida. El cor del Festival del Mas Casadevall és ben obert; la resposta ha de ser-ho encara més.
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Detinguts cinc camioners a Riudellots de la Selva per robar la càrrega que duien i simular que ho havia fet algú altre
- El GPS encalla desenes de cotxes en una pista de muntanya del Ripollès
- La Síndica de Palamós alerta que alguns propietaris deneguen l’empadronament als llogaters i denuncia traves municipals
- Un projecte de 50 milions vol revitalitzar l'antic Golf Girona amb enfocament en turisme esportiu i de benestar
- El carnisser gironí que tallava pernil ibèric a l’Akasvayu
- L'Ajuntament de Girona posa Temps de Flors per davant del manteniment quotidià, segons les brigades
- Un estudi alerta de la 'degradació nocturna' del parc de la Massana de Salt