Un hotel de quatre estrelles culmina la reforma de Caldea
El complex termal d’Andorra, que rep més de 400.000 persones cada any, va posar en marxa el 2024, l’any del seu trentè aniversari, un ambiciós programa de millores que ha renovat bona part de les seves instal·lacions i serveis
L’obertura d’un hotel a l’interior de la seva emblemàtica torre de vidre de vuitanta metres d’alçada culminarà a finals d’aquest any el projecte de millora del complex termal Caldea d’Andorra, que va arrencar l’any 2024 coincidint amb el trentè aniversari de la seva inauguració. Des de llavors, ha renovat la seva zona de banys, ha transformat la llacuna exterior en un llac amb una gran presència de la natura, ha incorporat nous serveis wellness i ha potenciat l’oferta de restauració. En el camí que s’havien traçat els responsables de Caldea per preparar el complex per al futur només hi queden pendents l’hotel, que tindrà quatre estrelles, i un nou pont d’accés sobre el riu Valira, per al qual encara no hi ha data.
«El projecte transformarà completament l’experiència de client», assegurava la direcció de Caldea quan va anunciar l’ambiciós pla de millora d’un complex que, de fet, ja era tot un èxit: entre 1994 i 2024 va rebre més d’onze milions de visitants i en l’actualitat la xifra d’usuaris supera els 400.000 anuals, amb una facturació de més de 21 milions d’euros. Són les que es podrien esperar del «centre d’oci termal més gran del sud d’Europa», com és descrit en els documents de promoció un equipament que malgrat això ha apostat per «iniciar una nova etapa que convertirà l’spa en un resort i garantirà el seu creixement».
Caldea neix l’any 1994 després que cinc anys abans el Comú (ajuntament) d’Escaldes-Engordany decidís aprofitar les aigües termals que brollen de la gran falla enfonsada en el subsòl de la parròquia (municipi). Ja en aquell moment, la intenció dels promotors del projecte era «oferir una nova dimensió a aquest recurs natural i crear una experiència d’oci i de benestar amb una filosofia diferenciadora i innovadora que trenca amb la idea dels balnearis tradicionals». I que completés l’oferta que Andorra, gràcies als seus espais naturals i urbans, ja ofereix al turisme en molts altres àmbits.
Obra de l’arquitecte francès Jean-Michel Ruols, l’edifici de Caldea es caracteritza per les línies rectes i l’ús del vidre, i per tenir la torre més alta d’Andorra, de vuitanta metres d’alçada. A més, s’hi aposta per transformar el bany termal en una experiència d’oci més completa. La fórmula funciona, s’hi van incorporant nous serveis i equipaments i Caldea celebra el 2019 els seus primers 25 anys d’història, durant els quals ha «revolucionat», segons els promotors, el concepte d’spa, convertint-lo en «una activitat lúdica apta per a tots els públics i amb una gran acollida per part del visitant».
La pandèmia marca un punt d’inflexió en la història de Caldea, però els projectes no s’aturen: s’amplien els vestuaris del club (el complex té més de 2.500 socis), s’habilita una piscina de natació, i es construeix una llacuna panoràmica amb un fons transparent i una alçada de cinc metres que sobrevola el riu Valira i «permet que els visitants experimentin una sensació d’ingravidesa, com si estiguessin volant sobre el riu».
El 2024, coincidint amb els trenta anys de Caldea, comença la nova etapa que està a punt de culminar amb l’obertura de l’hotel i la posterior del nou pont sobre el riu Valira. D’entrada, s’ha renovat a fons la joia de la corona del complex, la gran llacuna, amb un nou paviment que vol transmetre «simplicitat, proximitat i elegància», una nova il·luminació «càlida i suau» durant el dia i que a la nit pretén recrear un cel estrellat, i una nova zona de repòs «projectada com un espai de relaxació i contemplació amb un fort protagonisme de la vegetació, recordant que estem en un entorn natural de profunda bellesa i biodiversitat».
En aquesta línia, també s’ha transformat la llacuna exterior en un llac en el qual hi ha «zones de vegetació, creant un ecosistema que fomenta el benestar dels visitants, amb passarel·les de fusta i espais per al relaxament envoltats de flora local. La nova llacuna exterior ofereix una experiència immersiva que connecta els usuaris amb la tranquil·litat i la bellesa del paisatge andorrà».
Buscant també el benestar dels visitants, Caldea ha apostat per millorar la seva oferta de wellness i spa (amb nous circuits, serveis i tractaments, alguns dels quals en zones a les quals només hi poden accedir adults) i ha reforçat l’oferta gastronòmica, sobretot amb el restaurant Blu, amb vistes a la llacuna del complex i en el qual s’ofereix una proposta culinària atractiva, amb productes de qualitat ben treballats, i amb opcions tant de carta com de menú.
Caldea ha crescut molt, i la visiten moltes persones cada dia, però l’amplitud dels espais i la manera com estan organitzats els serveis i els circuits fa que no hi hagi sensació d’aglomeració, i permet als usuaris gaudir del moment en un entorn que ofereix un amplíssim ventall de possibilitats d’oci.
El nou hotel ha d’arrodonir aquesta oferta de Caldea, a l’espera de nous reptes per al complex: «És la peça clau que convertirà Caldea en un veritable resort amb l’spa més gran del sud d’Europa. Ha estat concebut com un hotel lifestyle de categoria 4 estrelles Upper Upscale ideat per oferir una experiència d’evasió, i orientat principalment a adults que viatgen en parella».
