El Sónar es reinventa per mantenir l'essència
Amb François Jozic debutant en la direcció i un únic recinte per a la franja diürna i nocturna, el festival torna a convertir Barcelona en la capital mundial de la cultura electrònica i digital
Jordi Bianciotto
El Sónar afronta aquesta setmana una 33a edició amb novetats determinants, ja que a més del relleu en la seva direcció (François Jozic substitueix els anteriors responsables, i fundadors, Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero), per primera vegada es desplegarà en un únic recinte, el de Fira Gran Via, a l’Hospitalet, tant en la seva franja diürna com en la nocturna. Una continuïtat que representarà fins a deu hores ininterrompudes d’actuacions (dijous 18 de juny) i catorze (divendres 19 i dissabte 20), amb un tiquet únic que permetrà sortir i tornar a entrar, així com una configuració renovada dels escenaris. Tot plegat, manejant un cartell artístic amb més de 100 actuacions, entre les quals les de ganxos com The Prodigy, Skepta, Charlotte de Witte, Cabaret Voltaire o Kelis. I en paral·lel, un ampli programa d’activitats que pretenen tornar a convertir Barcelona en capital mundial de la cultura electrònica i digital.
Hi ha ambició per superar les xifres de públic: François Jozic va parlar en la presentació del festival d’assolir les 160.000 persones, cosa que constituiria un rècord. L’any passat, el Sónar va fixar l’assistència global en 161.000, si bé el càlcul canvia ara atès que abans, tarda i nit conformaven tiquets diferents i ara és el mateix.
Fins a la matinada
Aquest Sónar tindrà, dijous, quatre escenaris (dos coberts i dos més a l’aire lliure), que divendres i dissabte s’elevaran a sis (tres sota sostre i tres outdoor). Serà un festival «repensat, redissenyat i renovat però també fidel al seu ADN», en paraules de Jozic. El festival va anunciar altres novetats, com les àrees de descans, l’eliminació del pagament amb polsera cashless i la disposició de fonts d’aigua potable gratuïta a tot el recinte, així com la possibilitat d’entrar al recinte amb dinar. El festival obrirà els tres dies a les 17.00 i tancarà dijous a les 3.00, i a les 7.00, divendres i dissabte.
La ubicació en un mateix recinte planteja canvis en el comportament de l’assistent, que en el camí de la tarda a la nit podrà fer una pausa per anar a casa, sopar o canviar-se, sense que tornar representi haver de comprar una altra entrada, o bé quedar-s’hi tot el temps i enllaçar l’oferta diürna i la nocturna. Aquí, el festival oferirà «una transició orgànica» en la textura de les actuacions, encarant-se de mica en mica cap a la nit amb «diferents narratives de les que cada assistent triarà la que vulgui per muntar-se el seu viatge», va apuntar Christian Soares, responsable de programació.
En paral·lel al cartell de Fira Gran Via, es desplegarà el tradicional Sónar +D, ara desplaçat a l’edifici de la Llotja de Mar, en una mostra de «compromís amb el teixit cultural, tecnològic i creatiu de Barcelona», va destacar Miquel Trullols, a càrrec de la comunicació del festival. En la seva 14a edició, el +D oferirà dues jornades de conferències i workshops, amb 95 activitats i més de 200 participants de 20 països, i inclourà una instal·lació de gran format que s’ubicarà a Fira Gran Via, com a «benvinguda» a la mostra. Per a la directora d’aquesta parcel·la, Andrea Faroppa, el +D respon a la idea que «la tecnologia no és un luxe, una cosa que és a Silicon Valley, sinó cultura, i ens permet avançar com a societat».
Pantalles retràctils
L’escenari SonarVillage, la clàssica àgora de les tardes, se situarà ara com «el cor del festival» durant tota la jornada, «amb una programació molt variada i la seva característica gespa», va indicar Trullols. També heretats de la parcel·la diürna, el SonarPark reapareixerà «més gran i amb estètica futurista, per a audiències joves del festival i propostes arriscades», i el SonarHall «mutarà» amb un menú de «sons experimentals». Per la seva banda, el SonarCar acollirà el «projecte més ambiciós que hagi tingut mai el Sónar», amb «l’escenari al centre de la pista, envoltat de públic». El SonarLab seguirà sent el «petit club underground» i un «pont entre generacions», i el SonarClub es presenta com «la joia de la corona», amb «dues grans pantalles retràctils als concerts que s’uniran quan actuï un ‘dj’».
En aquests sis escenaris se succeiran reclams com el catatònic grup techno, carn de rave, The Prodigy, en el seu debut al Sónar (en el 30è aniversari de la seva referencial cançó Firestarter), el raper i productor britànic Skepta, el r’n’b de la novaiorquesa Kelis, el techno a la berlinesa de Modeselektor, la institució de la música industrial Cabaret Voltaire (en el seu 50è aniversari) i els ‘djs’ belgues Charlotte de Witte i Amelie Lens. També propostes com el clubbing de Kettama, el raper i productor Boys Noize i la fusió de la pionera de l’electroclash Kittin amb el duet electrònic FJAAK. L’escena autòctona no aporta noms amb perfil de caps de cartell, però sí figures en desenvolupament com el tàndem gironí Ani in the Hall (format per Aina Serena i Jan Cabarrocas), la donostiarra Zuri o el duet sevillà Ático Corp.
Jozic va dir sentir-se «hereu d’una ambició, la de fer de Barcelona la capital mundial de la cultura digital», i aquí se situen les capes afegides de contingut que s’enquadren a la SonarWeek, amb la parcel·la off, al Poble Espanyol, i altres activitats com una col·laboració amb la sala Moog de la mà d’Ángel Molina i la recuperació del SonarKids, que es farà el dissabte 20 de juny al Parc del Fòrum amb activitats destinades a «despertar i estimular la creativitat dels i les més petites de casa».
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