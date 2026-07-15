Patriot Front, el nou grup supremacista dels Estats Units
L’organització racista va mobilitzar 400 persones emmascarades als carrers de Washington en la celebració de l’últim 4 de juliol; liderat per Thomas Rousseau, el col·lectiu va sorgir el 2017 després de la dissolució del grupuscle neonazi Vanguard America
Àlex Álvarez García
«Crec que els immigrants jueus i musulmans representen una gran amenaça per als Estats Units i la seva economia. Estan provocant que la policia els dispari i fan que la divisió social sigui més acusada». Aquestes paraules no pertanyen a un membre del grup nazi que va omplir el famós Madison Square Garden d’esvàstiques el 20 de febrer del 1939, sinó que són una declaració incendiària de l’usuari Vincent KY, en el xat encriptat Rocket. Aquest internauta és integrant del grup supremacista i obertament nazi Patriot Front, l’organització de radicals supremacistes blancs que va mobilitzar 400 persones emmascarades per desfilar pels carrers de Washington D. C. durant el 4 de juliol, en la celebració del 250è aniversari de la independència del país.
Acompanyats pel retrò dels tambors i amb banderes confederades, emblema de les èpoques de l’esclavitud, els manifestants d’extrema dreta van corejar «Recuperem Amèrica!», esperonats per les alarmes de Donald Trump davant una suposada amenaça comunista. La marxa va començar a l’estació central de trens, a prop de la cúpula del Capitoli, i va recórrer els carrers pròxims al Congrés.
A més, cap al migdia, van omplir de gom a gom trens del metro i van deixar una fotografia inquietant de l’agència Reuters. En aquesta instantània, es pot apreciar una noia afroamericana en un vagó, envoltada de membres del Patriot Front amb màscares blanques i gorres de color caqui amb 13 estrelles blanques, per les 13 colònies que el 4 de juliol del 1776 es van emancipar del Regne Unit.
Un nou estat
Els fonaments ideològics de Patriot Front, profundament contraris als principis de la diversitat i la igualtat, beuen de l’època en què el país nord-americà estava regit per un sistema legislatiu, a escala local i estatal, que va imposar la segregació racial des de finals del segle XIX fins a la dècada del 1960, quan el moviment Black Power va impulsar la promulgació de la Llei de Drets Civils del 1964.
El seu manifest proposa crear un nou Estat que defensi "els interessos dels seus fundadors"
Aquest grup va sorgir el 2017 després de la ruptura de l’organització neonazi Vanguard America arran de l’incident de la manifestació Unite the Right (2017) a Charlottesville, i està liderat per Thomas Rousseau. La concentració que va veure néixer el grup va desembocar en un atac terrorista, executat per James Alex Fields, contra els participants d’una contramanifestació a la mateixa ciutat. Llavors, Trump va declarar que hi havia «gent molt bona als dos costats» de les protestes. El seu manifest proposa la creació d’un nou Estat que defensi «els interessos dels seus fundadors». Afirma que la democràcia nord-americana ha fracassat i sosté que el sistema polític actual ha perdut la legitimitat. Com a mostra del seu descontentament, van onejar la bandera del revés, un gest que també es va veure en les protestes esquerranes contra el desplegament de la policia migratòria de Trump a Minneapolis.
Així mateix, defineixen la identitat nord-americana com un element indissociable de l’ascendència europea, ja que consideren que pertànyer a la nació depèn de la «sang» i no de la ciutadania o el lloc de naixement. L’ús d’un llenguatge que presenta la situació actual com una crisi existencial recorda la retòrica del filòsof alemany Friedrich Nietzsche, però amb conceptes distorsionats i triats selectivament -com la voluntat de poder i el superhome-, i adaptats amb una retòrica de superioritat racial. En aquest sentit, donen per vàlida la teoria del «gran reemplaçament», que defensa una presumpta conspiració per la qual la població blanca seria substituïda deliberadament per immigrants que promouen els postulats progressistes de l’esquerra.
Un informe del centre d’estudi de l’extremisme de la Universitat George Washington detalla que, en lloc de recórrer a la violència organitzada, aquest grup centra gran part de la seva activitat en campanyes de propaganda, marxes curosament organitzades i vandalisme d’espais públics, entre altres tipus d’actes, amb l’objectiu de «reclutar nous membres i donar visibilitat al seu missatge». A més, assenyalen que intenten distanciar-se de l’estètica nazi utilitzant símbols patriòtics tradicionals, com la bandera de Betsy Ross, i descriuen l’organització com a «neofeixista». No obstant, incorporen els feixos, un símbol històricament associat amb el feixisme italià.
- Detingut Pere Albó, exalcalde de Sant Feliu de Guíxols, per masturbar-se a la piscina d'un hotel del Maresme
- La dona del Nobel d'Economia Joseph Stiglitz considera que el Trueta va salvar la vida del seu marit
- Visita de la Casa Reial a l'Escala: l'oposició critica la poca informació i les possibles afectacions
- La ràpida actuació de la Policia Local de Tossa de Mar salva la vida d'un nadó amb aturada cardiorespiratòria
- Una banda amb lligams a les comarques de Girona s’apropia de 140 milions d’euros amb fraus informàtics internacionals
- Un jove de 16 anys cau rodolant dotze metres a una cala de Lloret de Mar
- Un Girona sense Stuani?
- Els arqueòlegs troben una gerra amb un ou que va servir d'ofrena fa 1.800 anys a la vil·la romana de Sarrià de Ter