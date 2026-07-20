Els robotaxis, de San Francisco als carrers d'Europa
Waymo, que pertany a l’empresa matriu de Google, opera sense conductor en diverses ciutats dels EUA i preparael salt a Londres, en teoria aquest mateix any, mentre Madrid assaja el model amb supervisió humana
Irene Benedicto
San Francisco sembla dissenyada per posar a prova un cotxe autònom: pendents impossibles, tramvies històrics i troleibusos, ciclistes i patinets, turistes, obres i trànsit dens. Waymo, que pertany a Alphabet, la matriu de Google, funciona com una empresa de VTC en què tota la flota està formada per vehicles de la marca Jaguar, i no porten conductor.
La icònica ciutat del Golden Gate es va convertir el 2023 en el laboratori de proves de l’última aposta tecnològica i automobilística de la badia, els anomenats robotaxis, i sembla que ha superat l’examen amb escreix. Si al maig del 2024 la companyia registrava 50.000 viatges setmanals, al maig d’aquest any va tancar amb 500.000 trajectes a la setmana.
L’usuari demana el servei des del mòbil, el vehicle arriba buit, obre les portes i arrenca suau, prudent. L’escena encara sona futurista vista des d’Espanya, però ja forma part del paisatge urbà en 11 ciutats dels Estats Units, que sumen un total de més de 3.600 quilòmetres quadrats. El que era experimental ha passat a estar completament normalitzat, encara que dins de mapes delimitats i sota permisos molt estrictes.
Coincidint amb el Mundial de Futbol, Waymo ha ampliat els serveis en sis de les ciutats amfitriones, com Miami, i preveu créixer a Austin, Atlanta, Houston i també a la badia de San Francisco, amb tota la zona perifèrica.
El volant maniobra sol, i un cartell adverteix el passatger que no el toqui en cap cas
Un taxi sense taxista
Com dèiem, l’usuari sol·licita el viatge, el cotxe hi acudeix, fa la ruta i cobra el trajecte. Més enllà dels cotxes amb ajudes a la conducció, aquí no hi ha cap conductor. El volant maniobra sol, i un cartell ben gros demana al passatger que no el toqui sota cap circumstància. El cotxe combina càmeres, sensors làser, radars d’alta precisió i intel·ligència artificial. Amb tot això identifica carrils, semàfors, vianants, ciclistes, vehicles aparcats, obres i senyals. El sistema reconstrueix el que passa al voltant i decideix si accelera, frena, espera o gira.
El passatger, que pot seure al seient del darrere o al del copilot, observa a la pantalla com els sensors detecten en temps real i resolen cada situació sobrevinguda: un cotxe en doble fila, una bicicleta que apareix per un angle mort, una barrera mal col·locada, un vianant que travessa tard o una ambulància que obliga a reaccionar.
San Francisco ha sigut el laboratori perfecte per a Waymo. I, tot i que s’expandeix a poc a poc, encara no és a tot el país. De moment, aquesta flota pot circular dins de zones delimitades: no serveix de res demanar un Waymo a San Francisco i demanar-li que et porti a una altra ciutat. Depèn de mapes, sensors, permisos i condicions operatives definides.
La porta europea
Waymo ha triat Londres com a primera gran porta europea, en teoria aquest mateix any, amb l’objectiu de desembarcar a Europa per la via ràpida mentre mira d’obrir-se camí amb la burocràcia més complicada de la Unió Europea. No es tracta només d’homologar un vehicle automatitzat, sinó també de permetre que presti un servei urbà sense conductor, amb assegurances, responsabilitat civil, llicències, normes municipals i encaix amb el taxi i les VTC.
Espanya no té cap Waymo anunciat, però Madrid ja apareix en el mapa del robotaxi. WeRide, Uber i Avomo (un dels socis d’Uber als EUA) van anunciar fa poques setmanes que començarien a experimentar amb un pilot comercial a la Comunitat de Madrid, disponible des de l’app d’Uber i amb operadors entrenats dins del vehicle en la primera fase. Per la seva banda, la DGT ha creat un programa per autoritzar proves de vehicles automatitzats en vies obertes al trànsit.
La companyia nord-americana també va amb peus de plom a l’Àsia. Actualment es troba en fase de proves i cartografia a Tòquio, sense atrevir-se a entrar a la Xina, que té les seves pròpies versions de robotaxi. No obstant, Waymo sí que té una seu a les Filipines. La companyia nord-americana assegura que ofereix assessorament i suport en remot als robotaxis, «però no controla, maneja ni condueix directament el vehicle», segons va respondre l’empresa a una petició d’informació del Congrés dels EUA.
Seguretat sota escrutini
Les dades disponibles situen Waymo entre els robotaxis amb més accidents notificats, però això no significa automàticament que sigui el més perillós, ja que també és una de les empreses que més quilòmetres ha recorregut sense conductor humà.
Fins a l’abril del 2026, les dades oficials de trànsit als EUA apuntaven a uns 1.820 sinistres amb vehicles Waymo implicats, no necessàriament causats per ells. La mateixa companyia defensa que, de fet, els seus vehicles registren taxes inferiors d’accidents comparades amb les de conductors humans: 0,71 accidents amb ferits per milió de milles, davant de 3,90 en la seva referència humana ajustada. També declara 0,02 accidents amb ferits greus o morts per milió de milles, davant de 0,22 en humans.
I, si bé Waymo no mostra ara com ara una taxa alta de sinistralitat, els seus riscos operatius continuaran sota vigilància pública, tècnica i política. Sobretot, quan està sobre la taula la seva arribada a Europa.
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