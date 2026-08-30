Gimnasos femenins: entrenar sense complexos ni tabús
Girona disposa d’almenys cinc centres exclusius per a dones: «Són espais segurs i tenen entrenaments adaptats»
Les darreres generacions reivindiquen la sala de peses i trenquen amb la tradicional associació entre força i masculinitat
Després de diversos intents en gimnasos mixtos, Carlota Doménech ha decidit que prefereix pagar més per entrenar tranquil·la. «He invertit en comoditat», explica. A Girona hi ha almenys cinc gimnasos destinats exclusivament a l’entrenament de dones. Tots ells, al màxim d’inscripcions i fins i tot amb llista d’espera. Aquests centres exclusius responen a dues demandes principals: per una banda, proporcionen plans d’entrenament adaptat als cossos femenins, tenint en compte els canvis hormonals i fisiològics que pateixen al llarg del cicle menstrual o als moments vitals en què es troben. Per l’altra, ofereixen «espais segurs», lliures de mirades, judicis o fins i tot assetjaments.
Els gimnasos es presenten com un espai obert, aparentment neutre, on tothom és benvingut. Els creadors de contingut de fitness inunden les xarxes de missatges encoratjadors, animant la població a entrenar: «Ningú et mira, no tinguis vergonya». Aquests, però, solen parlar des d’una posició privilegiada, la majoria d’aquests gurús de l’esport graven els seus entrenaments en gimnasos prèmium, on ningú ha de fer cua per utilitzar una màquina o rellevar-se entre sèries amb tres usuaris més. Per l’angoixa que asseguren sentir moltes persones que van al gimnàs per primer cop hi ha fins i tot un terme en anglès: Gymtimidation. El fenomen s’associa sobretot a dones, amb agreujants per qüestions d’ètnia, condició física i edat. Aquesta sensació de sobreexposició produeix un estat d’incomoditat i estrès que sovint acaba amb una cancel·lació de la quota.
Espais hostils
Un estudi de la Universitat West Attica, Grecia, confirmava que, de les 245 persones sotmeses a un experiment social, les que entrenaven al gimnàs obtenien la puntuació més alta en l’Escala d’Ansietat Física Social. L’estudi també va trobar que les dones presentaven puntuacions d’ansietat més elevades que els homes, amb una diferència estadísticament significativa. Aquestes, a més, sumen un altre desavantatge: una enquesta de RunRepeat feta el 2021 a 3.774 persones que anaven al gimnàs va recollir que el 56,37% de les dones participants deien haver patit algun tipus d’assetjament, davant del 21% dels homes. En definitiva, les xifres dibuixen un panorama desmotivador, però que permet explicar per què els gimnasos amb l’etiqueta d’«espai segur» existeixen i no paren de créixer.
Carlota Doménech, de 25 anys, fa uns mesos que és usuària del Boutique Gym Girona, un gimnàs exclusiu per a dones del grup Wellness, a tocar de la plaça Marquès de Camps. Després de diversos intents en centres mixtos, ha decidit «invertir en comoditat». Relata que, segons la seva experiència, «els gimnasos normals són encara espais molt masculinitzats». Reflexiona que, històricament, «a les dones sempre se’ns ha fet sentir petites i ocupar poc espai, creuant-nos de cames o moderant el to de veu», i afegeix que «al gimnàs, moltes de nosaltres sentim que no podem tenir massa presència perquè ens convertim en el punt de mira. Al gimnàs de dones no tenim tant aquesta pressió».
Canvis en el cànon estètic
Les usuàries entrevistades coincideixen: «No volem estar primes, volem estar fortes». Doménech relaciona la imposició històrica de les dones a «no ocupar espai» amb el fet que el cànon de bellesa femení també ha consistit precisament en això: dietes restrictives, càrdio i la por d’aixecar molt de pes, «tot per aconseguir un cos prim, que no ocupi espai». Les dones, a poc a poc, abandonen la zona de spinning i el·líptiques i els dejús intermitents per conquerir espais tradicionalment masculins: «Cada vegada som més a la zona de màquines i pes lliure», confirma Martina Ribas, usuària d’un gimnàs mixt d’una cadena.
Doménech assegura que ser usuària d’un gimnàs femení l’ha acostat als objectius de guanyar força i volum. Per una banda, perquè «et sents més còmoda en zones normalment ocupades per homes, sense vergonya de provar exercicis nous amb pesos més desafiants». Per l’altra, perquè té referents: «Veus noies molt fortes i quan comences a entrenar, t’hi emmiralles».
Les entrenadores confirmen un canvi de paradigma. La tendència actual, sobretot en les noves generacions, és estar fortes, mentre que, tal com confirma la doctora en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, Irene Coll, «les dones més grans encara li tenen molt de pànic a veure’s musculoses». L’entrenadora les respon amb gràcia, perquè sap que, «per arribar a tenir els braços que temen, haurien de viure al gimnàs i prendre mil suplements».
Entrenar sense vel
Per a algunes dones, un gimnàs exclusiu pot suposar l’únic escenari on poder entrenar sense haver de tapar el seu cos. En alguns casos, fins i tot de fer algun tipus d’exercici físic. Sajida Bounouh, de 20 anys, és musulmana. Malgrat que no porta hijab i viu la religió d’una manera més permissiva, el gimnàs de dones li ofereix «un espai segur on no he de patir per la mirada masculina». Envoltada de dones, Bounouh se sent segura per entrenar amb malles curtes i samarretes de tiretes. «Algunes noies musulmanes encara són molt reticents a ensenyar certes parts del cos, però com a mínim en aquest espai s’animen a fer esport», explica.
La seva mare és una d’aquestes dones, que, per no voler-se exposar, ha portat una vida molt sedentària i, en conseqüència, pateix sobrepès. «Vaig insistir perquè vingués a entrenar amb mi. Ha guanyat qualitat de vida tant perquè es mou més com per la comunitat que es crea». A més, el centre té una piscina interior on s’hi fan classes d’aquagym. Per a moltes d’elles, és l’única oportunitat que tindran de posar-se un banyador.
Mariam, tècnica del Boutique Gym, és marroquina, com moltes de les usuàries del centre. Bounouh explica que bona part de les seves classes estan formades per dones musulmanes, que la veuen com un «referent cultural amb qui se senten còmodes». L’entrenadora confirma l’alta demanda de les seves sessions, que atribueix sobretot al fet que «en algunes franges horàries els tècnics de la sala de màquines són homes i, tot i que moltes ho entenen, prefereixen entrenar amb mi».
Efevescència científica
«Les dones no són homes petits». Amb aquest lema, la doctora Stacy Sims, fisiòloga de l’exercici i científica de la nutrició especialitzada en diferències fisiològiques entre homes i dones, és una de les principals divulgadores d’aquest nou discurs sobre l’entrenament femení. La recerca sobre aquest àmbit ha crescut en els darrers anys i ha obert el debat sobre fins a quin punt els entrenaments s’han d’adaptar al sexe, l’etapa vital i les característiques individuals. La ciència evidencia que, per a totes les dones, l’entrenament de força és indispensable per la funció cognitiva, la densitat òssia -està comprovat que redueix el risc de patir osteoporosis, lligat a la menopausa-, el metabolisme i la salut cardiovascular.
Els estudis sobre el cos de la dona, sobretot en l’àmbit esportiu, han augmentat considerablement durant els darrers anys. Irene Coll explica que quan va començar a especialitzar-se en l’exercici físic durant la menopausa o l’embaràs, temes com les pèrdues d’orina o la salut pèlvica eren encara molt tabú. Aquest moment d’efervescència científica l’obliga a estar en constant formació, aplicant els nous coneixements i descobriments als entrenaments del seu centre, Hera, i a les classes que imparteix a les universitats de Múrcia i Manresa. Als seus alumnes els adverteix: «Sobre el que us digui aquest any, podeu tirar els apunts l’any que ve i tornar a venir». Celebra aquest darrer canvi de paradigma, tot i que hagi d’estar constantment actualitzant-se: «Fins no fa gaire, tots els estudis sobre exercici físic estaven liderats per homes».
Falta d’estudis
És aquesta falta d’estudis el que, segons ella, pot haver generat un efecte gairebé invers pel que fa a l’entrenament femení: «Abans les dones només feien aeròbic, ara sembla que només hàgim d’entrenar la força». Defensa un entrenament que, per sobre de qüestions estètiques, busqui funcionalitat, adaptant-se a les necessitats de cada moment vital.
A la ciutat de Girona hi ha almenys cinc gimnasos especialitzats en entrenament per dones. Les fundadores de quatre d’aquests establiments, Begoña de la Rocha, Irene Coll, Silvia Wang i Aina Casagran tenen formacions, metodologies i especialitzacions diferents, però totes elles recuperen, directa o indirectament el mantra de Sins: «Les dones no són homes petits». Aquesta realitat s’imposa cada vegada més, i alguns entrenadors i centres, conscients que el món de l’esport té encara una silueta masculina, comencen a adaptar les noves evidències científiques a les seves programacions. A més, els espais s’acaben convertint en molt més que gimnasos: «Moltes vegades, a més d’entrenar, acabem fent teràpia i creant vincles bonics», assegura Casagran, que ha obert fa quatre mesos el centre d’entrenament femení AC Studio.
Begoña de la Rocha és tècnica superior en entrenament funcional i de força, especialitzada en embaràs, postpart i recuperació de diàstasi abdominal. Amb Xavier Villasevil, el seu company de vida, van fundar Woman Care ara fa tres anys, un centre d’entrenament per a dones, sobretot en l’etapa d’embaràs i postpart.
«Panorama desolador»
Després de nombrosos triatlons, curses de muntanya i ciclisme, de la Rocha va trobar-se amb un panorama desolador durant el seu primer embaràs: «No vaig trobar un lloc on entrenar sense renunciar a l’alt rendiment. Les embarassades per molts són considerades malaltes». Amb un afany de canviar aquesta realitat, imparteix classes de força adaptades a l’embaràs i al postpart. També entrena noies joves i dones de fins a 80 anys «d’una manera adaptada, que no sempre vol dir menys intensa o amb menys pes», assegura. Algunes usuàries del seu centre testimonien haver patit males experiències en altres gimnasos, bé sigui per lesions o perquè no s’hi han sentit a gust.
Silvia Wang va començar d’entrenadora als 18 anys. Als seus 53, després de la maternitat i haver passat per nombrosos gimnasos, aviat celebrarà els deu anys de l’obertura del seu centre Entrenament en femení a Girona. Els anys d’experiència al sector, que l’han fet veure que «hi ha sistemes que no funcionen», l’han portat a perfeccionar-ne un de propi. A l’inici de les classes FitDona, les usuàries col·loquen una etiqueta amb el seu nom en una pissarra amb el dia del mes en què es troben segons el cicle hormonal. Aquest es divideix en tres fases: menstruació, fol·licular o lútia. El circuit de força té variacions segons els tres moments del cicle.
Wang s’ha proposat trencar tots els esquemes, barreres i tabús referents al cos de la dona i al seu entrenament. A les seves classes tracta temes com la salut pelviana, la menstruació o la sexualitat. Planteja un entrenament de força funcional, aplicable als reptes de la vida quotidiana: «Per ajupir-se a jugar amb els fills, per carregar objectes pesants, però també per fer l’amor, un aspecte importantíssim pel benestar i la salut del qual no se’n parla prou». A més, com a petit acte de rebel·lió a la pressió estètica imposada per la societat, ha decidit no posar miralls.
Irene Coll, per la seva banda, també ha obert darrerament un centre d’entrenament de força per dones anomenat Hera en referència a la deessa grega de la fertilitat i protectora de les dones. Amb anys de formació i investigació a les espatlles, Coll aplica el seu coneixement a tot tipus de perfils de dones en totes les etapes vitals, tot i que predomina una franja d’edat d’entre 45 i 65 anys. És un perfil que, segons ha pogut constatar l’entrenadora, sovint entrena per primer cop a la vida i «necessiten trobar-se en espais segurs».
Anys de desavantatge
Coll assegura que moltes clientes s’apunten per prescripció mèdica: «El canvi de discurs del personal sanitari, que cada vegada recomana més l’exercici físic, és una victòria». Tot i així, tant ella com les companyes del sector, creuen que encara hi ha molta feina a fer, sobretot pel que fa als estudis sobre el cos de la dona. Wang recorda que tot just a principis d’aquest any es publicava el primer mapa 3D de la xarxa nerviosa del clítoris, mentre que el del penis es va obtenir el 1996, i conclou que «per molts estudis que surtin, sempre seran insuficients. Les dones portem anys de desavantatge».
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