La Fundació Rafael Masó celebra vint anys de trajectòria
El director Jordi Falgàs vol consolidar el projecte com a centre de recerca del Noucentisme i continuar la tasca de difusió internacional de l'obra de l'arquitecte
Des de la vora de l’Onyar, a tocar de la plaça de la Independència, les cases de colors formen una de les imatges més conegudes de Girona. Entre les façanes estretes que s’apilen sobre el riu, n’hi ha una que destaca per la seva sobrietat: és blanca, amb finestres blaves i persianes marrons, i s’allunya dels colors vius de les cases veïnes. És la Casa Masó.
Al número 29 del carrer de les Ballesteries, aquesta casa conserva bona part de l’aspecte que li va donar Rafael Masó en la reforma de 1919. Vitralls geomètrics, colors càlids, materials i objectes de col·lecció responen a una manera d’entendre l’arquitectura que, a principis del segle XX, lluitava per oblidar alguns dels excessos del Modernisme. L’objectiu era reivindicar una modernitat més serena, arrelada al país i a la tradició.
Una casa noucentista
A mitjan segle XIX, la família Masó Valentí va adquirir quatre de les cases de l’Onyar i les va unir en un únic habitatge. La façana va assolir el seu aspecte actual després de les intervencions que hi va fer Rafael Masó, un dels fills de la família. Masó no només va unificar l'exterior, sinó que també va transformar els interiors de la casa. Un dels elements més destacats és la tribuna del tercer pis. Als baixos, el seu pare hi regentava la Impremta Masó, des de la que es va redactar i imprimir el Diario de Gerona de avisos y noticias entre 1889 i 1936.
A més d’arquitecte, Rafael Masó va ser poeta, urbanista, polític i promotor cultural, i la seva obra es va emmarcar dins el context del noucentisme català. També va ser regidor d’urbanisme a l’Ajuntament de Girona.
Masó va viure a la casa fins al 1912, quan es va casar amb Esperança Bru. Pel seu arrelament amb Girona, la major part de les seves obres són a la ciutat i a la seva àrea d'influència. Al llarg de la seva trajectòria, va dissenyar tota mena d’edificis: cases, xalets, blocs d'apartaments, escoles, hospitals, fàbriques i botigues. Algunes de les seves construccions més emblemàtiques són la Farinera Teixidor, construïda a Girona l’any 1910, el centre cultural Athenea, de 1912, i la Casa Masramon d’Olot, de 1913. Tot i això, la Casa Masó és avui una de les obres més representatives de l’arquitecte, i l’única de les cases del riu que es pot visitar.
De casa familiar a patrimoni públic
Avançant cent anys en la història, la propietat estava en mans del nebot de l’arquitecte, Narcís Jordi Aragó, i la seva dona, Mercè Huerta. L’any 2006, la parella decideix cedir l’edifici a l’Ajuntament de Girona com a bé cultural. Aquella decisió va donar peu a la creació de la Fundació Rafael Masó, nascuda amb l’objectiu de promoure i preservar l’obra de l’artista. La Casa Masó deixava així de ser només un espai familiar per convertir-se en patrimoni públic.
Un any més tard es va convocar el concurs per escollir el director de la nova entitat, i l’historiador de l’art Jordi Falgàs va assumir-ne la tasca. Els primers anys van estar marcats pel replanteig i l’obertura de la construcció. Durant aquest període també es va treballar en el projecte museològic, amb l’objectiu de conservar la casa. Finalment, l’abril de 2012, la Casa Masó va obrir les portes al públic.
Vint anys de la Fundació
Aquest 2026, la Fundació Rafael Masó celebra vint anys de trajectòria. Dues dècades en què l’entitat ha impulsat exposicions, conferències, activitats i projectes de recerca, amb la voluntat de convertir Girona en un punt de referència per a l’estudi de Rafael Masó i del Noucentisme.
Falgàs, que ja fa divuit anys que n’és el director, recorda que la feina el va permetre aprofundir en una figura que ja coneixia i que acabaria convertint-se en el principal objecte de la seva recerca. “Jo ja coneixia l’obra d’en Masó, però em va anar molt bé per redescobrir-lo. Fins al punt que vaig acabar fent la meva tesi doctoral sobre ell a la Universitat de Wisconsin. Al mateix temps que feia la tesi, em vaig immergir en tota l’obra de Masó”, explica.
Una de les grans fites que ha assolit la fundació en aquests vint anys, ha estat el simposi internacional sobre el Noucentisme que es va fer a la Universitat de Nova York. També van participar en xerrades a Moscow i a la Universitat de Standford, amb l’objectiu de difondre l’obra de l’arquitecte. El director també destaca l’exposició sobre el centenari de s’Agaró al Palau Robert de Barcelona. “Això vol dir que en un dels espais més importants de Barcelona a nivell expositiu, es va fer una exposició sobre una de les grans obres de l’arquitecte”, explica. Falgàs assegura que tenen pensat seguir amb aquesta tasca de divulgació, i que s’estan preparant per projectes de gran importància.
La casa, no és l’únic equipament que gestiona la Fundació. L’entitat desenvolupa una programació pròpia que segueix un pla quinquennal d’exposicions, amb dues mostres cada any. Aquestes exhibicions permeten aprofundir en diferents aspectes de l’obra de Masó i, alhora, mantenir viu l’edifici.
Una casa també per als gironins
Des de l’obertura al públic, la Fundació ha intentat fer que la casa sigui un lloc d’interès per als visitants que arriben a Girona, però també un espai que els mateixos gironins reconeguin com a propi. “Que la gent de Girona se senti a casa seva” és, segons Falgàs, una de les preocupacions que més ha marcat aquests anys de gestió. La intenció del director és “mantenir aquest contacte amb la gent de la ciutat i que tothom se senti la casa com seva. Obrir les portes de totes les maneres possibles”. Segons informa, aquest és un dels objectius que la Fundació ha aconseguit durant aquests vint anys i que vol continuar mantenint “any rere any i dia rere dia”.
Actualment, al voltant del 40% dels visitants són gironins, una proporció que permet conservar un equilibri entre el públic local i els turistes que visiten la ciutat.
El repte dels pròxims anys
Després de dues dècades de trajectòria, Falgàs vol consolidar el projecte com a centre de recerca i fer de la fundació una referència, no només respecte a Masó, sinó també pel que fa al noucentisme arreu del món.
En aquesta mateixa línia l’alcalde de Girona, Lluc Salellas, reivindica els vint anys de la Fundació com una oportunitat per "ensenyar el patrimoni noucentista de la ciutat" i la figura de Masó "l’arquitecte més important de la història de Girona". “Estem molt orgullosos d’aquest vintè aniversari i de tot el projecte de la Casa Masó", afegeix.
L’alcalde destaca també el paper de la Fundació en la difusió d’exposicions vinculades als diferents corrents artístics del segle XX. “Que la gent el vingui a conèixer i que sigui un emblema de tota una època. Que es permeti descobrir la figura de Rafael Masó”, assenyala.
Aquests vint anys són el resultat de la preservació d’una etapa de la història de Girona que situa la ciutat com un dels centres de referència del Noucentisme.
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