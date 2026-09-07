L’univers culinari i artístic a través de Carmeta Gironella
La il·lustradora sempre ha viscut envoltada de pintures i llibres de cuina, dues passions que han marcat el seu camí professional: exerceix com a assessora gastronòmica, mentre dibuixa retrats amb llapis de colors, la seva eina de treball preferida
Per a la il·lustradora i cuinera Carmeta Gironella, la gastronomia i l’art són gairebé el mateix. Equipara elaborar un plat a pintar un quadre, un procés que comença per posar nom a l’obra d’art: «En el cas d’un restaurant, el nom del plat i la posició en què el poses a la carta tenen molt a veure, si vols que la gent te’l demani més». També és important que «els colors del plat t’entrin pels ulls»: «Que combinin entre ells, amb les formes, i que, inclús, puguis notar les textures». El súmmum d’aquesta confluència de dos mons per a Gironella seria «trobar llapis amb sabor i olor» perquè, si «dibuixés un fruit del bosc, el notessis amb tots els sentits».
Gironella té clar quin seria el màxim exponent de la fusió de gastronomia i art, però també d’on ve la seva passió per aquestes dues disciplines. Els orígens parteixen del seu pare mateix, Agustí Gironella, «aquarel·lista de Girona»: «Ja de petita sempre anava al seu estudi, a remenar les pintures». Fins que a l’edat de 19 anys va deixar de banda la pintura, argumentant que «ja no trobava inspiració», i ho va substituir per la cuina.
Aquesta era una disciplina que, quan era petita, havia après per necessitat: «La meva mare es va morir quan jo tenia set anys, després el meu germà. Ens vam quedar el meu pare i jo, i de cuinar, en sabíem poc». Al principi es guiava «amb els llibres d’en Jaume Fàbregas», que, posats en pràctica, no sempre donaven bons resultats: «Vaig cremar moltes coses». Mai va deixar d’aprendre noves receptes i tècniques, mentre es dedicava a altres professions —centrades en una altra branca artística, la música—. Fins que un dia, «el meu home em va regalar un curs d’aprofitament dels recursos naturals», on va aprendre a elaborar «patés i melmelades», entre altres.
Aquesta formació encara va potenciar més la passió de Gironella per la cuina i la va motivar a obrir el seu propi restaurant, Ca La Carmeta, a Osor. «Era un ateneu: venien grups de música a tocar, sessions de cinema i teatre i titelles». L’oferta gastronòmica, afirma, era «innovadora, sense jo saber-ho»: «Vaig ser, crec, de les primeres que vaig introduir la pannacotta a una carta de restaurant a Girona». De fet, les postres són la gran predilecció de Gironella: parla dels bombonets maies —inspirats en els mateixos de la pel·lícula Chocolat (2000)— i posa èmfasi en les postres que va crear per al restaurant: els carbonets d’Osor, «un pastís tipus brownie però fet a la meva manera».
Les portes de Ca La Carmeta van tancar vuit anys després, quan Gironella va emprendre una nova aventura per expandir els seus coneixements gastronòmics: treballar amb l’empresa de càtering El Ginjoler: «Allà vaig aprendre moltíssim de cuina, tot el que no hagués pogut sola, perquè hi havia gent professional».
Una altra manera d’entendre la cuina
La feina a El Ginjoler li donaria el tiquet d’entrada a què és ara la seva professió principal, també vinculada al món de la gastronomia: assessora a l’empresa AGAR, propietat del gerent del càtering, Xavier Beltran, i la seva cap de cuina, Sílvia Mayor.
AGAR disposa d’un equip de restauració, nutricionistes i professionals de la cuina —l’àmbit de Gironella— que tenen per objectiu assessorar tant restaurants i hotels com escoles i geriàtrics en matèria de preparació de receptes, supervisió de la seguretat alimentària, gestió de compres i qualitat del servei.
Cada cas és un món i té unes necessitats diferents, si bé el primer pas, en el cas dels restaurants, es produeix «quan ens contacten, normalment perquè tenen un dèficit econòmic». «La gent està venent plats que no sap el que valen», afirma Gironella. El procés d’assessorament comença fent un recull dels ingredients de cada plat, el seu gramatge i el seu cost. «Els aconsellem quins preus posar, com cuinar els plats per anar més ràpidament a l’hora d’emplatar i com servir-los», a més de «com conservar el producte, si es poden congelar i com s’hauria de fer». En alguns casos, explica Gironella, «els proposem nosaltres les receptes. Estudiem la zona, a veure quin tipus d’oferta donen».
El producte de proximitat és una de les potes principals dels menús que fan per a escoles i geriàtrics, on ara mateix un dels reptes es troba, explica Gironella, en el fet que les racions establertes per la Generalitat de Catalunya poden resultar excessives en alguns casos: «Una persona gran no pot esmorzar, dinar, berenar i sopar la mateixa quantitat que un nen, perquè no gasta la mateixa energia».
Més enllà d’aquest àmbit, però, l’empresa també ha anat ampliant la seva activitat i, amb ella, la demanda dels seus serveis. Gironella afirma que «cada vegada es demana més assessorament», de totes les branques, fins al punt que «hem hagut de dir que no»: «Nosaltres som d’una filosofia, ara no la sortia, de voler ser una empresa petita, dedicada molt al client».
Tornar a agafar un pinzell
Sense saber-ho, començar a treballar a AGAR faria que Gironella retrobés la inspiració per tornar a dibuixar: «Vaig començar a fer receptes visuals per a la nostra pàgina web». A partir d’aquí, ja no ha tornat a deixar el seu estudi d’art: «He il·lustrat llibres, la portada d’un disc d’un raper de Denver i etiquetes d’ampolles de vi, a més de pissarres de bars». També ha fet els dibuixos de més receptes, com la de la ratafia, a petició de la cuinera Iolanda Bustos.
La seva gran passió, però, són els retrats fets amb llapis de colors. Eina que, Gironella reivindica, «no és només per a nens petits»: «Hi ha llapis de colors molt bons, com aquarel·les per a nens i aquarel·les per a gent gran».
El seu procés creatiu comença amb «observar»: «A vegades vaig pel carrer, veig alguna cara, posició o vestimenta que se’m queda gravada». D’aquí n’agafa peces i construeix un collage que esdevé els personatges protagonistes dels seus dibuixos: des de pallassos fins a arlequins, fins a àvies. Si bé Gironella els descriu com les seves «nines», que ha construït peça a peça, també indica que s’ha inspirat en amistats seves, justament, del món de l’espectacle.
El resultat són unes obres «d’estil vintage», descriu Gironella, «de tipus pin-up», però també inspirades en «els cartells dels anys trenta»: «Quan vaig fer una primera exposició a Sant Gregori, molta gent es pensava que era una artista de fora, alemanya o anglesa».
Per aconseguir aquest acabat, l’artista treballa amb uns llapis de colors molt específics, «de color pastós que compro als Estats Units, Suïssa i Alemanya», i sobre paper Cavall, que destaca perquè «no xupa el color».
La tècnica més particular d’aquest procés, però, és el fet que Gironella llepa la punta del llapis, «per a donar-li més potència al color en algun traç. La saliva té una densitat perfecta pel llapis, cosa que no té ni l’aigua ni l’oli ni res». «Cada quadra té una mica del meu ADN», diu, entre riures. Tot plegat explica que cada dibuix requereixi «40 hores de feina a mà» com a mínim.
Les seves obres s’han pogut veure en diferents exposicions, l’última a la seu gironina del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Uns espais que han estat possibles gràcies a la feina que Gironella fa en els seus «moments de desconnexió»: «Els caps de setmana faig una pausa de la cuina i connecto amb la pintura, tot i que, per mi, les dues disciplines sempre van de la mà».
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