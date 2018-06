David Trullàs revelarà els secrets de la borsa a Girona i Figueres

L´apassionant món de la borsa està captivant cada vegada més seguidors. Introduir-se en aquest sector, però, no és fàcil. És per aquest motiu que el trader David Trullàs està duent a terme una gira per diferents ciutats de l´Estat espanyol per explicar els mecanismes de la borsa, per mitjà del broker alemany Ayondo.

La ponència, titulada La borsa, joc o ciència?, es podrà escoltar el dimarts 19 de juny a l´Hotel President de Figueres, a partir de les 7 de la tarda, i el dimecres 20 de juny a l´Hotel Melià de Girona, també a les 7 de la tarda. La sessió, que és gratuïta, té com a objectiu aproximar els assistents als mètodes registrats pel trader manresà per operar al mercat borsari i, alhora, apropar-los el material didàctic sobre aquesta activitat que ofereix la seva empresa d´anàlisi, Live in Trading.

Les ponències de Figueres i Girona se centraran a desmitificar que la borsa és un joc o un casino. «A la Borsa es repeteixen patrons constantment, no és un joc», apunta Trullàs. També s´explicarà com han evolucionat els cicles borsaris en els darrers 100 anys per saber on som, què ens espera, així com veure quins mercats, sectors i valors són actualment els més atractius per invertir, fent una lectura global del mercat actual.



El món de les criptomonedes

Per últim, Trullàs parlarà sobre les criptomonedes. Els assistents descobriran una de les monedes digitals que major potencial de creixement i benefici té, segons el trader, i que no és el Bitcoin. En finalitzar la ponència, el comercial d´Ayondo oferirà al públic una oferta de benvinguda consistent en un bonus del 25% de l´ingrés inicial aplicant els T&Cs d´Ayondo.

David Trullàs, autor del llibre Bienvenidos al mundo real de la bolsa (Plataforma Empresa), va fitxar fa dos anys pel broker anglès Ayondo, una de les agències borsàries més reconegudes al continent.

Ayondo és un broker anglès, regulat a l´FCA anglesa i a CNMV a Espanya, amb seus a Londres, Frankfurt, Barcelona i Madrid. Aquest més de març ha sortit a cotitzar a la Borsa de Singapur. El Director de Producte (CPO) i responsable del sud d´Europa, Raza Pérez, va fitxar Trullàs per tal de poder assentar l´empresa en el mercat espanyol.

Trullàs és un expert i reconegut trader i analista independent de mercats, tal com avala el seu extens currículum, operant en els mercats financers de forma professional des de l´any 2009. Va fundar la seva empresa de formació, Live in Trading, a l´any 2014 i ha patentat fins a la data tres propietats intel·lectuals a Estats Units (Mètode HLIT, Mètode Live in Trading i Mètode Trullas).

També és col·laborador en Estratègies d´Inversió i ha participat en diversos mitjans de comunicació i impartit nombroses ponències per tot Espanya i a alumnes d´ESADE a Suïssa.

Des de Live in Trading, Trullàs ofereix tota la formació i eines necessàries per operar amb èxit en borsa amb el seu equip format per antics alumnes seus. A l´octubre del 2017, l´empresa va iniciar un nou projecte oferint classes online d´operativa en directe, així com l´opció de rebre al mòbil alertes de possibles operacions borsàries. En aquests vuit mesos d´arrencada del projecte, Live in Trading ha obtingut una rendibilitat del 91,48% amb aquests serveis.

Els assistents a la ponència de Figueres i Girona tindran l´oportunitat de rebre el primer curs de formació inicial a la borsa de la mà de Live in Trading, així com accés durant un mes a les eines disponibles a la pàgina web de l´empresa (www.liveintrading.com). Tot amb l´objectiu de poder iniciar-se en el món apassionat de la borsa.

Ayondo té com a objectiu desenvolupar noves eines per permetre als inversors treure rendibilitat dels mercats financers. Ayondo és pionera en la implantació del Social Trading amb una sofisticada plataforma de trading que ofereix la capacitat de copiar automàticament les operacions d´experts. El camp fintech engloba des d´un model de negoci B2B fins a activitats de crowdfunding. Ayondo es dedica a oferir solucions d´inversió innovadores per a clients minoristes i institucionals.

Des d´Ayondo plantegen un recorregut de cinc nivells perquè elTop Trader avanci assolint objectius definits des del principi i iguals per a tothom. Per exemple, per assolir l´últim nivell cal haver passat un any operant amb èxit. Només aquells amb estratègies sistemàtiques i raonades ho aconsegueixen.

INSCRIPCIONS



Dimarts 19 de juny | Hotel President de Figueres | 19 h. | Gratuït

| Hotel President de Figueres | 19 h. | Gratuït Dimecres 20 de juny | Hotel Melià de Girona | 19 h | Gratuït

Places limitades. Reservar a:

Telèfon - 665 911 010 (trucada o WhatsApp)

Correu electrònic - info@liveintrading.com