El Banc d'Espanya ja va avisar el Popular el 2012 del dèficit de provisions

La inspecció del Banc d'Espanya va avisar ja el 2012 el Banc Popular que al tancament de l'any anterior tenia un dèficit de provisions proper als 200 milions només per la comercialització de swaps, contractes de cobertura per fer front a les variacions dels tipus d'interès. L'informe, emès per la Direcció general de Supervisió, indica que donada la «severitat de les operacions», la qual era «molt superior a la del comú dels riscos crediticis», el Banc d'Espanya ja havia requerit el març de 2010 que l'entitat comptés amb provisions, almenys, del 25% dels saldos, aplicant «criteris de màxima prudència».

Si els titulars d'aquests swaps ho eren a més d'altres productes crediticis que mereixessin ser qualificats de «dubtosos», la cobertura hauria de ser del 50% de l'import, prossegueix el document. Datat el 6 de març de 2012, va ser signat un mes després que el Popular presentés uns comptes anuals que llançaven guanys de 479,6 milions d'euros, el 18,6% menys, després de dotar a provisions 1.690 milions. El que va ser president del banc, Ángel Ron, va advertir llavors que «sostenir a costa del contribuent bancs zombis», incapaços de sobreviure per si mateixos, era «l'últim» que necessitava el sector financer.