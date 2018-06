La Generalitat va captar 241 milions d'inversió estrangera el 2017, un 31% menys que l'any anterior

La Generalitat va captar 241 milions d'inversió estrangera el 2017, un 31,3% menys que durant l'any anterior, encara que el 2017 es va atreure la xifra rècord de 68 projectes d'inversió estrangera, amb la qual cosa es van crear 3.217 llocs de treball, davant dels 2.870 generats el 2016.

La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, ha dit que aquest descens també s'ha produït en altres economies i que veníem de l'any 2016, quan es va arribar a una xifra rècord quant a la inversió estrangera.

Ha explicat que quan es parla d'inversió estrangera és preferible parlar de quinquennis perquè es tracta de processos que, a vegades, són llargs, i ha assenyalat que entre 2008 i 2012 la inversió estrangera a Catalunya va arribar als 3.035 milions d'euros, mentre que entre 2013 i 2017 va pujar a 4.064 milions.

Ha destacat que entre gener i juny, segons el Financial Times, s'han anunciat 102 nous projectes d'inversió estrangera a Catalunya i que la Generalitat ha captat una inversió de 172 milions, la qual cosa, segons Chacón, podria significar assolir un nou rècord.

La consellera ha assegurat que les empreses vénen a Catalunya per ser una economia sòlida i molt diversificada, talent local, l'existència també de talent internacional, les connexions aèries i portuàries, la situació geoestratègica o la celebració d'esdeveniments mundials com el Congrés de Mòbils.

Chacón ha reconegut que el trasllat de seus socials ha tingut un impacte en l'economia, encara que la Generalitat vol elaborar un estudi per conèixer la seva incidència real, però ha assegurat que durant mesos s'ha creat un senyal d'alarma i que "ni tot ha estat perfecte, ni tot ha estat un desastre".

Ha insistit que l'estabilitat per al creixement econòmic "la tenim blindada" amb el Pacte Nacional per la Indústria, sigui quin sigui el context polític.

Molts d'aquests projectes que han comptat amb el suport i assessorament de Catalonia Trade & Investment, l'àrea d'atracció d'inversió extragués d'Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa de la Generalitat, són de tipus "greenfield" o d'empreses que no estaven prèviament establertes a Catalunya, 40% del total.

També ha dit que les inversions gestionades per la Generalitat provenen dels Estats Units, 24,3%; Japó, 11,4%; França, 10%; Regne Unit, 8,6%; Suïssa, 8,6%; i Alemanya 7,1%.

L'any passat els sectors que van registrar més projectes d'inversió estrangera van ser les TIC, un 28,6% del total, seguides de l'automoció (11,4%), el transport aeri (10%), serveis empresarials (7,1%), farmabiotecnologia (5,7%), electrònica (5,7%) i comerç electrònic (4,3%)

Les 40 oficines exteriors de comerç i d'inversions que la Generalitat té repartides per tot el món han captat el 21,4% de la xifra d'inversió total, oficines que compta amb 42 persones i un pressupost de 2,5 milions d'euros. <br /> <br /> <br /> <br />Chacón ha destacat que per cada euro que la Generalitat inverteix a atreure inversió, han vingut a Catalunya 95,3 euros d'inversió estrangera i s'han creat 110 llocs de treball associats a aquesta inversió, i ha assegurat que, si convé, s'obrirà alguna oficina més. <br /> <br /> <br /> <br />Actualment hi ha 8.642 empreses estrangeres establertes a Catalunya, un 22% més que el 2016, i provenen d'Alemanya (13%), França (12%), Estats Units (12%), Itàlia (9%), Països Baixos (8%) i Regne Unit (8%). <br /> <br /> <br /> <br />Durant l'any passat la multinacional del comerç electrònic Amazon va acaparar la més gran inversió estrangera a Catalunya, encara que la Generalitat no l'ha quantificat, on té set projectes, alguns dels quals donen servei a tot el sud d'Europa i a tot el món.