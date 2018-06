Girona ofereix cursos a menors de 30 anys per ser conductors professionals

La Cambra de Comerç i l'Associació de Transports de Girona (Asetrans) han acordat impulsar uns cursos subvencionats per cobrir la falta de conductors professionals que hi ha actualment. A través d'un programa amb fons europeus, s'ofereix a joves d'entre 21 i 29 anys la possibilitat de formar-se sense haver d'assumir cap cost i incorporar-se de forma immediata al món laboral. Els inscrits hauran de fer un curs de 215 hores on s'inclouen pràctiques de conducció i la preparació per aconseguir el Certificat d'Aptituds Professionals (CAP) necessaris per portar camions o bé transport de persones. La previsió és que cada any s'ofereixin unes 75 places i que la primera promoció de joves formats ja pugui treballar a finals d'aquest any o principis del que ve. Per altra banda, les empreses que els contractin per sis mesos a temps complet rebran ajuts de prop de 5.000 euros.

Des d'Asetrans asseguren que en els últims anys hi ha hagut una creixent demanda de conductors professionals, ja sigui per portar tot tipus de mercaderies com també el de transport de passatgers. La recuperació econòmica i les millores en logística faran que aquesta demanda segueixi creixent segons la patronal, que creu que aquests cursos subvencionats són una bona opció per a joves que volen entrar al món laboral de forma immediata. Calculen que un 10% dels conductors que hi ha actualment es jubilaran en els pròxims anys i que també caldrà cobrir aquestes vacants.

Des de la patronal van admetre que en les èpoques de més feina, com ara Nadal i estiu, no s'han pogut cobrir totes les demandes de clients (sobretot els esporàdics) per la falta de conductors professionals. Fa uns anys es va apostar per contractar conductors d'altres indrets, com ara de l'Europa de l'Est. Creuen, però, que cal una formació més específica i professionalitzada per poder treballar a la demarcació. «Són feines que no pot fer qualsevol conductor; cal ser un professional, tenir la responsabilitat i oferir la confiança de conduir vehicles que valen entre 200.000 i 300.000 euros», va assenyalar Albert Carenys, cap de serveis territorials de Transports de la Generalitat a Girona. El domini de la tecnologia (GPS i d'altres programes) és també un requisit indispensable per poder fer aquesta feina.

A través d'un programa amb fons europeus, s'ofereix a joves d'entre 21 i 29 anys la possibilitat de formar-se sense haver d'assumir cap cost i incorporar-se de forma immediata al món laboral. Els que vulguin aprendre a dur un camió hauran de tenir més de 21 anys i per portar autocars, més de 24 anys. Als inscrits se'ls ofereix un curs de 215 hores, totes presencials, on s'inclouen pràctiques de conducció i la preparació per aconseguir el Certificat d'Aptituds Professionals (CAP). Aquesta última part implica 140 hores del total.



Formació gratuïta

Aquesta formació, que els joves no hauran de pagar, pot costar entre 2.500 i 3.500 euros. Està previst que la primera promoció de joves formats ja pugui començar a treballar a finals d'aquest any o principis del vinent com a molt tard. Cada any hi ha previst oferir unes 75 places, repartides en uns tres cursos i un màxim de 25 alumnes per curs.

Per altra banda, les empreses interessades a contractar aquests joves formats rebran un ajut de 4.950 euros si els ofereixen un contracte a temps complet de com a mínim sis mesos. «És un win-win, perquè tothom hi surt guanyant», segons Carenys, perquè els empresaris aconsegueixen professionals ben formats i els joves, una formació que els acompanyarà tota la vida al marge d'on acabin treballant.