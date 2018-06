El clúster de l'aigua tria Jordi Cros com a nou president

Jordi Cros, director d´innovació de l´empresa ADASA, assumeix la presidència del Catalan Water Partnership pels propers quatre anys i Jordi Aguilera, director de la delegació de Catalunya d´Aqualia, la vice-presidència en l´assemblea celebrada ahir a la Universitat de Barcelona. Robert Mas de l´empresa ABM, amb seu a Riudellots, que ha estat el president en els darrers dos anys va fer balanç del darrer mandat i com s´han duplicats els associats i projectes en molt poc temps, així mateix va agrair el suport dels socis del CWP i de la resta de la junta directiva durant aquest mandat.

El CWP té avui 77 entitats associades i 27 projectes en curs, durant l´assemblea s´ha destacat el rol de lideratge del CWP en projectes d´R+D amb dos projectes europeus, inclosa una convocatòria Horizon 2020 i el paper determinant en la convocatòria RIS3CAT d´aigua amb un pressupost de 12M€ i on participen més de 30 entitats associades al CWP.

La resta de la Junta Directiva, que va prendre possessió ahir, està formada per Andreu Iglesias com a tresorer (Sorigue), Miquel Rovira com a secretari (Eurecat-CTM), Pere Ballart (Fluidra), Sònia Guri (Carburos Metálicos), Ruth Canicio (Hydrokemos), Javier Yagüe (Hidrotec), Jordi Oliver-Rodés (Laboratori Dr. Oliver Rodés), Joan Roig (LEITAT), Jaume Alsina (Encofrados Alsina), Joaquim Comas (ICRA/UdG) i Ester Vilanova (Amphos 21).

Un altre aspecte destacat han estat les cinc activitats internacionals que de mitjana està fent el CWP cada any amb missions i estudis en països tan diversos com EUA, Rússia, Mèxic, Xile, Colòmbia, Índia o Perú entre d´altres i que estan ajudant a introduir-se a moltes pimes catalanes del sector de l´aigua en aquests mercats o en trobar socis per projectes d´innovació. Així mateix s´han posat de relleu projectes com els que està realitzant conjuntament amb l´ACA per estudiar la problemàtica de contaminació de nitrats a Catalunya o la cooperació amb sectors intensius en ús d´aigua com el sector alimentació. Cal destacar que aquest 2018 hi hagut 12 nous socis, i durant 2017 16 socis més nous.



La importància de la digitalització

Entre les prioritats del CWP en els propers anys va destacar la importància de la digitalització i les activitats relacionades amb la industria 4.0., l´impuls de l´economia circular i el rol d´actor més destacat a Catalunya de l´R+D i la millora competitiva del sector de l´aigua a Catalunya. L´assemblea va comptar amb una ponència de Genís Roca sobre el futur del sector de l´aigua en el marc de la digitalització. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, va participar en la cloenda destacant el rol de la cooperació i la innovació en el futur del sector català de l´aigua, i anunciant una línia d´ajuts en R+D+i de 1,2M€ i la incorporació de l´ACA com a soci institucional del CWP.



Jordi Agustí, director de l´ACA, va felicitar al clúster pel seu paper motor en la innovació, transferint els resultats de la recerca a les empreses i també com un dels principals espais de debat entre empreses, institucions i centres de recerca sobre els grans reptes de l´aigua els propers anys.