Els aparelladors es reivindiquen

El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Girona es va reivindicar ahir per posar en relleu la falta de voluntat política i les inèrcies que dificulten la seva feina. El Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Héctor García Morago i el president de l'Audiència de Girona, Fernando Lacaba Sánchez, van debatre sobre atribucions i competències dels aparelladors.

Fernando Lacaba va indicar que la manca d'un decret o una ordenació governamental fa que les feines al voltant de l'edificació depenguin del criteri d'un tribunal i que pot diferir d'una comunitat autònoma a una altra. García Morago a més va advertir que l'escala funcionarial no està adaptada al Pla Bolonya i per inèrcia s'assigna als arquitectes tècnics una categoria inferior a altres graus com Dret.