Treball sanciona l'empresa de restauració per a col·lectius Eurest

Inspecció de Treball ha sancionat l'empresa gironina de restauració per a col·lectius Eurest, multinacional que gestiona menjadors de centres educatius i d'hospitals com el del Trueta, a la que ha obligat a transformar disset contractes d'obra en fixos discontinus, segons informa el sindicat CCOO, que havia interposat la corresponent denúncia.

Aquesta central sindical assegura que encara queden 33 contractes més "en precari" i que la companyia els encadena "a mesos i dies per no pagar les vacances de Nadal, Setmana Santa i pont de l'1 de maig" i que, en ocasions, els rescindeix en caps de setmana.

CCOO càrrega especialment en el sector dels menjadors escolars i acusa Eurest de "saltar-se totalment el conveni col·lectiu" davant "el silenci de consells comarcals i de l'administració pública".

Aquest sindicat, majoritari al comitè d'empresa de la companyia, ha iniciat una campanya reivindicativa que farà extensiva al pròxim curs amb previsió de mobilitzacions.

A principis de juny, ja havia trascendit una sanció contra Eurest, en aquella ocasió per sobrecarrega de feina el seu personal. A més, l'administració va obrir un expedient sancionador a l'empresa per obstaculitzar la inspecció, ja que no havia lliurat tota la documentació demanada i havia actuat «retardant de manera continuada» les entregues que sí que ha fet.