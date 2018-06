Les exportacions gironines cauen un 1,5% els quatre primers mesos de 2018

Les exportacions gironines s'han estancat durant l'abril. Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Ministeri, al llarg d'aquest mes les empreses gironines van fer vendes a l'exterior per valor de 413,9 milions d'euros.

És tan sols un tímid 0,8% més en comparació amb l'abril del 2017, que no ha permès contrarestar la caiguda de fins al 12% que les exportacions gironines van registrar al mes de març. I això fa que, en l'acumulat de l'any, ara mateix, encara s'estigui per darrere del 2017. En concret, durant el primer quadrimestre del 2018, les exportacions han caigut un 1,5% (situant-se en 1.722,2 milions d'euros). Per sectors, l'alimentari (dins el qual hi ha les empreses càrniques) i la indústria química continuen encapçalant l'estadística, però arrosseguen descensos de vendes de fins al 9% entre gener i març.

Les exportacions gironines continuen sense aixecar cap. Segons les dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, durant el mes d'abril les empreses del territori van fer vendes a l'exterior per valor de 413.983.860 euros. En comparació amb el mateix període del 2017, això suposa un increment del 0,8%. És a dir, que el valor de tots els productes que van sortir de la demarcació cap a mercats internacionals es va mantenir pràcticament invariable.

Això s'ha afegit al mal inici d'any que van viure les exportacions gironines, que al març van arribar a caure fins a un 12,6%. I de retruc, ha suposat que en l'acumulat del 2018 encara s'estigui per sota dels registres assolits durant el primer quadrimestre del 2017. En concret, entre gener i abril, les empreses del territori han exportat productes per valor de 1.722,2 milions d'euros (un 1,5% menys en relació a l'any passat).

Indústria alimentària

Per sectors, la indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci internacional. Al llarg d'aquests primers quatre mesos, ha fet vendes a l'exterior per valor de 673,3 milions. Ara bé, les empreses del sector no són alienes a la desacceleració que viuen les exportacions gironines. I és que al llarg d'aquest 2018, l'alimentari gironí ha registrat una caiguda del 5,2% (que s'enfila fins a més amunt del 7% si només es té en compte el mes d'abril).

Dins l'alimentari gironí, continua essent innegable la preeminència del carni. Ara bé, les exportacions d'aquest clúster (carn i despulles d'animals) han arribat a caure fins a un 8% en el que portem de 2018 (passant dels 441,48 milions d'euros als 405,93).

Les exportacions catalanes van créixer un 8,1% a l'abril, i van assolir els 5.957,8 milions d'euros, la qual cosa suposa la xifra més elevada d'un mes d'abril de tota la sèrie històrica i un 25% del total de vendes a l'exterior del conjunt d'Espanya.