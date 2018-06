Les empreses espanyoles van perdre 75.500 milions d'euros per l'absentisme laboral el 2017

Les empreses espanyoles van perdre 75.449 milions d'euros per absentisme laboral per incapacitat temporal el 2017, xifra que suposa un increment del 10,5% respecte l'any anterior, segons la setena edició de l'informe Adecco sobre absentisme publicat aquesta setmana, que estima que durant el passat any 914.747 treballadors (gairebé 5,5 persones de cada 100) no haurien acudit cap dia de l'any al seu lloc de treball.

L'informe, realitzat en col·laboració amb l'Associació de Mútues d'Accidents de Treball (AMAT), Fremap, la Universidad Carlos III de Madrid, la UNED i Sánchez de León Abogados, mostra que la taxa d'absentisme, entesa com el percentatge d'hores no treballades (sense comptar vacances, festius ni hores perdudes a causa dels ERTEs), va repuntar fins al 5% entre 2014 i 2017, amb el que va créixer un 21% en aquests tres anys, situant-se en un màxim històric i superant la taxa més alta, registrada el 2007 (4,95%).

La taxa d'absentisme per incapacitat temporal (IT), per la seva banda, ha crescut en l'últim any un 4%, el que la situa en el 3,58%, lluny encara del màxim marcat el 2007 del 3,85%. Així mateix, la taxa d'absentisme per altres motius diferents a la IT no només no es va reduir en els anys de crisi econòmica, com sí ho va fer l'absentisme per IT, sinó que va registrar petits augments interanuals. El 2017 es va estabilitzar en l'1,42%.

Per sectors d'activitat, la taxa d'absentisme total el 2017 va ser del 5,1% en el sector serveis (un 4,2% el 2013 i un màxim del 5,1% el 2007), de manera que iguala en l'últim any el seu màxim històric; el 5,1% a la indústria (un 4,2% el 2013 i un màxim del 5,5% el 2007); i el 3,4% a la construcció (un 3,1% el 2013 i un màxim del 3,6% el 2008).

En el període analitzat (2000-2017) destaca el sector de la construcció per una taxa d'absentisme molt inferior a la resta, així com per una menor pujada el 2014 i 2015 i una lleu reducció el 2016 davant de la pujada en els altres dos sectors. No obstant això, el 2017 va augmentar més que en els altres dos sectors, molt probablement impulsada per la recuperació de l'activitat experimentada en aquest sector.

La taxa d'absentisme per IT es va reduir notablement entre 2007 i 2013, especialment en el sector dela indústria, arribant a situar-se el 2013 a nivells fins i tot inferiors als de l'any 2000 tant en aquest sector com en el de la construcció, i es queda en el mateix nivell en el cas del sector serveis.

El 2014 va repuntar lleument en els tres sectors. El 2015 i 2016 va experimentar una forta pujada enserveis i indústria, i una pujada molt moderada a la construcció. El 2017 va pujar en els tres sectors, destacant la construcció amb una major pujada percentual.

Del total dels processos de baixa per IT el 2017, el 86,36% es deriven de contingència comuna (accident no laboral o malaltia comuna), i el 13,64%, de les d'origen professional (accidents de treball o malalties professionals).

La incidència dels processos disminueix en funció de l'edat, de manera que en el grup de fins a 34 anys s'arriba al major índex (33,64 en homes i 41,33 en dones). No obstant això, l'índex de dies de baixa s'incrementa considerablement a mesura que augmenta l'edat. Els majors de 49 anys arriben a l'índex més alt amb 1.692 dies de baixa per cada 100 homes i 2.237 dies per cada 100 dones.

Quant a l'absentisme per incapacitat temporal per contingències comunes (ITCC), el 2017 es van produir 4.625.484 processos d'ITCC, un 8,30% més que el 2016, quan la població mitjana protegida va créixer només un 3,69%, fins als 16.742.749 treballadors.

En aquest mateix exercici, la despesa en prestacions econòmiques per ITCC, a càrrec de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social i de les entitats gestores de la Seguretat Social, ha pujat a 6.653,81 milions d'euros.