Executat només el 23% del pressupost del Programa de Desenvolupament Rural català

El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014–2020 ha executat, fins ara, només el 23% dels 810 milions d'euros programats, és a dir, més de 193 milions d'euros. L'import executat «garanteix la correcta execució» dels fons europeus d'acord amb els objectius i fites fixades per la pròpia Comissió Europea (CE), segons la valoració feta en la reunió celebrada dimecres passat del Comitè de Seguiment del Programa, presidida pel director general de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura, Oriol Anson. Pel que fa als imports convocats, el compromís és major per les diferents operacions del programa, atès que fins a l'actualitat ja s'han convocat 512 milions d'euros, que representen el 64% dels imports programats i destinats a convocatòries d'ajut.

Cal destacar que les mesures que han suposat una major despesa executada són les destinades al sector agrari a través del Contracte Global d'Explotació (CGE), les quals acumulen una despesa executada, a 16 de juny del 2018, de més de 131 milions d'euros, és a dir el 68% de l'import programat. Dins d'aquestes operacions, destaquen les mesures agroambientals (41 milions d'euros), la millora de la competitivitat de les explotacions agràries (30 milions), els pagaments compensatoris per a zones amb limitacions naturals (23 milions), i l'ajut de primera instal·lació de joves agricultors (16 milions d'euros).

Pel que fa a altres operacions del programa, cal remarcar el conjunt d'operacions destinades a les estratègies de desenvolupament local Leader (14 milions d'euros), les inversions per a la transformació i comercialització d'aliments (10 milions) i la modernització de regadius (8 milions d'euros).

En relació amb els indicadors, a data de 31 de març del 2018, s'han assolit gairebé totes les fites previstes per a l'any 2018. En aquest sentit, cal destacar com a dades més significatives el nombre d'expedients de primera instal·lació de joves executats, amb 1.056 explotacions; la superfície agrícola amb contracte agroambiental i d'agricultura i ramaderia ecològica, amb més de 177.754 hectàrees, i la superfície agrícola on s'ha aplicat la modernització de regadius, amb 3.797 hectàrees.

El PDR compta per a tot el període de programació amb un import total de 810 milions d'euros de despesa pública total, un 43% dels quals està cofinançats amb fons del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) procedents de la Unió Europea, el 50% l'aporta la Generalitat, i el 7% restant prové de l'administració de l'Estat. La reunió de dimecres va comptar amb l'assistència dels representants de la Comissió Europea, del Ministeri d'Agricultura, del Fons Europeu de Garantia Agrària, de diferents representants del Departament i vocals representants dels departaments de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda; de Territori i Sostenibilitat; d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència; de la direcció general de Joventut; de la FCAC; JARC; UP; del Consell Nacional de Dones de Catalunya; de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, i del Consorci Forestal de Catalunya, entre d'altres.