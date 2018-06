JARC reclama a Jordà un model clar

El president de JARC, Francesc Xavier Vela, acompanyat de membres del Comitè Executiu de l'entitat, també s va reunir aquesta setmana amb els representants de màxim nivell del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, encapçalats per la consellera Teresa Jordà. L'organització agrària catalana ha tornat a exigir un posicionament clar en un aspecte que consideren clau: el model d'agricultura que defensarà el Govern de Catalunya. JARC treballa per aconseguir que les polítiques agràries es centrin en els agricultors i ramaders professionals, productors arrelats al territori, que treballen per preservar el 88% de la superfície de Catalunya, oferint aliments de qualitat i segurs per a tota la població. JARC considera que abans d'abordar problemàtiques concretes, que porten anys enquistades, cal posar les cartes sobre la taula per tenir clar quin model d'Agricultura vol impulsar el Departament d'Agricultura, perquè l'estratègia d'acontentar a tothom està perjudicant a la pagesia professional catalana. «Si el Govern no es centra en donar suport a les empreses professionals agràries, deixarem la nostra alimentació en mans de quatre grans grups», afirma el president de JARC. De 1994 a 2016, la xifra d'agricultors i ramaders catalans censats ha disminuït un 48,9% (de 50.938 a 26.031).