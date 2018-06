L'empresa gironina Enprom vol quadruplicar la facturació, fins als 20 milions d'euros

L'empresa gironina Enprom Packaging, que fabrica màquines per a l'envasat i etiquetatge, vol quadruplicar la facturació fins arribar als 20 milions d'euros i doblar plantilla en cinc anys. La firma, amb seu a Sant Julià de Ramis, ha engegat un ambiciós pla estratègic que, sobretot, se centra en reforçar la seva presència a l'exterior (on ja hi fa el 70% de les vendes). Entre els mercats prioritaris on vol entrar hi ha els Estats Units i la Xina. El seu director financer, Diego Núñez, destaca que l'empresa, que fins ara feia maquinària a mida per als clients, ha començat a fabricar-ne d'estandarditzada, i que això espera que els obri portes. Enprom Packaging, especialitzada en enginyeria per al sector alimentari, compta amb 43 treballadors en plantilla i va tancar l'exercici del 2017 facturant 5,65 milions d'euros.

Enprom Packaging se centra a desenvolupar maquinària per al sector de l'envasat i l'etiquetatge. La firma té clients de nombrosos sectors (a dia d'avui, la seva cartera ja frega els 350). Sobretot, però, el sector en el qual més s'ha especialitzat és l'alimentari (que suposa el 90% de les comandes). A part, també desenvolupa maquinària per al sector farmacèutic, l'automobilístic o el paperer.

Creada l'any 2012, la seu d'Enprom Packaging ocupa actualment 3.000 metres quadrats al polígon industrial La Rasa (on hi té tres naus interconnectades). Des d'aquí, l'empresa gironina desenvolupa tota l'enginyeria de les diferents màquines. Fins ara, totes es feien a mida del client, però en els darrers mesos, la firma ha començat a fer-ne d'estandarditzades. «Es tracta de maquinària que incorpora tecnologies com la visió artificial o el làser», concreta Diego Núñez. I esperen que, precisament, aquesta nova línia sigui un dels eixos principals del seu creixement en els propers anys.

De fet, Enprom Packaging ha engegat un ambiciós pla estratègic i s'ha fixat com a objectiu quadruplicar la facturació en els propers cinc anys. L'objectiu és passar dels 5,65 milions d'euros actuals als més de 20 de cara al 2022. De moment, per a aquest 2018, l'empresa gironina confia tancar l'any assolint una xifra de negoci de 8 milions d'euros.

El director financer destaca que, sobretot, allò que es vol és reforçar és la presència a l'estranger. Actualment, Enprom Packaging ja fa el 70% de les vendes a mercats exteriors (d'Europa, Llatinoamèrica, l'Orient Mitjà i Àsia). «L'exportació és part de l'ADN de la companyia i ho continuarà essent», concreta Núñez. Ara, l'empresa gironina gira els ulls cap a dos nous destins: els Estats Units i la Xina. En aquests països, la intenció de l'empresa gironina és obrir-hi delegacions comercials. Diego Núñez explica que, precisament, al mes de setembre Enprom Packaging desembarcarà a la fira Labelexpo de Chicago, on hi presentarà una nova tecnologia 4.0 que ha desenvolupat en col·laboració amb Siemens.

En paral·lel a l'increment de facturació, el pla estratègic de la firma gironina també inclou un increment substancial de plantilla. En concret, la intenció d'Enprom Packaging és que el nombre de treballadors es dobli en els propers cinc anys (arribant fins als 90). La majoria dels nous contractes se centraran en la part productiva. El pla estratègic incorpora, a més, potenciar les inversions en R+D.