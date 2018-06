MicroBank concedeix en deu anys 4.000 microcrèdits a Girona, que han creat més de 6.400 llocs de treball

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha concedit 4.000 microcrèdits a emprenedors i famílies durant l'última dècada de les comarques gironines, segons el balanç presentat pel conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.

MicroBank, va explicar Gortázar, és un dels pilars fonamentals del «model de fer banca social i responsable» de CaixaBank, juntament amb la protecció del medi ambient i el bon govern corporatiu.

Per al conseller delegat de l'entitat, la xifra d'operacions finançades, més de 700.000 a tot l'Estat, és especialment rellevant en una etapa de «gravíssima» crisi financera en la qual el sector ha caigut, mentre que MicroBank ha crescut, multiplicant per deu la seva cartera gràcies a l'increment del nombre de productes, clients i d'acords de col·laboració amb diferents entitats.

En el conjunt d'Espanya, el banc social, filial 100% de CaixaBank i líder en microfinances a Espanya, ha concedit en els seus deu primers anys d'existència 135.547 microcrèdits a emprenedors i negocis per valor de 1.469 milions i 608.827 microcrèdits a persones i famílies amb dificultat d'accés al finançament bancari tradicional per valor de 2.614 milions d'euros. L'import mitjà dels microcrèdits per a negocis ha estat de 10.838 euros i de 4.294 euros per als de caràcter familiar.

Quant als resultats, Gortázar va destacar que, després de deu anys, el 77% dels negocis oberts amb aquesta forma de finançament continuen operatius, mentre que el nivell de morositat ha estat molt per sota del sector.

CaixaBank ha invertit 285 milions d'euros a MicroBank, va indicar el conseller delegat de l'entitat, que va mostrar el seu «orgull» pels resultats obtinguts amb el seu banc social.

Finalment, Gortázar va apuntat la importància de les 4.618 oficines de CaixaBank, amb una mitjana de 32 microcrèdits a l'any, com a factor clau per a la inclusió financera i l'èxit de MicroBank i va agrair al Banc Europeu d'Inversions (BEI), al Fons Europeu d'Inversions (FEI) i al Banc de Desenvolupament del Consell d'Europa el seu suport a través dels acords signats.

De la seva banda, el president de MicroBank, Antoni Vila, va indicar que aquest projecte va ser possible gràcies a l'«ADN social» que té CaixaBank, un banc -va dir- amb «missió social, però també sostenible».

Va avançar a més que s'ha incrementat l'import, de 25.000 a 50.000 euros, dels microcrèdits per a empreses d'innovació o amb projectes tecnològics i que s'iniciarà pròximament un programa per ajudar empreses socials, amb crèdits de fins a 150.000 euros.