El nombre de milionaris va créixer gairebé un 11% l'any passat a Espanya

El nombre de milionaris a Espanya va augmentar en 22.100 persones l'any passat, xifra que suposa un creixement del 10,9% en només 12 mesos, un major augment que el registrat en el conjunt d'Europa, que va ser del 7,3%, i fins i tot que l'experimentat a la resta del món, on va créixer un 10,6%, segons la consultora Capgemini.

Espanya comptava al tancament de l'any passat amb un total de 224.200 milionaris, que representaven una riquesa de 566.000 milions d'euros, la meitat de tots els diners que produeix cada any l'Estat. En relació a l'any en què els efectes de l'última gran crisi econòmica es van començar a sentir a Espanya, el nombre de milionaris ha crescut en gairebé 100.000 persones des de 2008, després d'haver crescut un 76% en només deu anys.

D'aquesta manera, Espanya es manté en el catorzè lloc en el rànquing mundial de població milionària, per darrere de Corea del Sud, on hi ha 243.000 milionaris, i per davant de Rússia, on hi ha 189.000. A tot el món, el nombre de milionaris va arribar als 18 milions de persones, que representen una riquesa total de més de 62 bilions d'euros, un import superior a 60 vegades al que produeix anualment Espanya.

Aquestes xifres suposen que el nombre de milionaris a tot el món ha augmentat un 110% durant tot el període de crisi, ja que el 2008 només hi havia 8,5 milions de grans riqueses, que representaven 29 bilions d'euros. Això vol dir que la riquesa d'aquests milionaris ha crescut més, fins i tot, que el nombre de persones que l'ostenten.



Setè lloc a Europa

Dins d'Europa, Espanya es posiciona en setè lloc, per darrere d'Alemanya, França, Regne Unit, Suïssa, Itàlia i Països Baixos. Per darrere hi ha Noruega, Àustria i Suècia, tots tres amb una població total per sota dels deu milions de persones.

L'informe també revela que la Borsa va ser la destinació del 31% de la riquesa financera de les grans fortunes, seguida del 27% en efectiu i actius líquids equivalents i del 16,8% en béns immobles.

No obstant això, segons Capgemini, les rendibilitats obtingudes pels milionaris, que van ascendir al 27,4% el 2017, «no van generar una satisfacció generalitzada entre les grans fortunes».