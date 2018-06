El nou president d'El Corte Inglés té feina

Jesús Nuño de la Rosa (Madrid, 1963) pilota des de la setmana passada el gran transatlàntic de la distribució minorista a Espanya, El Corte Inglés. I la singladura que sota el seu govern afronta el grup d'origen asturià comporta grans desafiaments. El primer i més immediat serà posar pau dins de la casa. L'abrupta sortida de la presidència de Dimas Gimeno deixa un agre enfrontament intern que sembla que pot perdurar, ja que l'expresident sembla decidit a plantar cara, impugnant el consell d'administració en què es va prendre la decisió de la seva destitució. De la Rosa està cridat a ser un home de pau. També a buscar la forma de reduir el deute de l'empresa, guiar una possible sortida a borsa a mig termini i pujar El Corte Inglés definitivament a la imparable onada de la venda en línia. Li queda molta feina per fer.

La companyia anunciava el relleu a la seva presidència amb un missatge eloqüent i posant-li uns deures clars al nou president. Establia el missatge que Nuño de la Rosa prenia les regnes per afrontar els reptes i impulsar una nova etapa de creixement. El Corte Inglés acumula tres anys consecutius de millora dels seus resultats, però la crisi i l'expansió anterior van deixar el rastre d'un endeutament per valor de 3.650 milions.

Primer de tot, el nou president ha d'afrontar la tasca de normalitzar la situació dins del grup. Nuño de la Rosa és un home de confiança de les germanes Marta i Cristina Álvarez, filles d'Isidoro Álvarez. Serà el primer president que no tingui un vincle familiar amb la dinastia fundadora del conglomerat comercial. Una altra missió interna serà la de conduir la relació amb l'accionista estranger de la companyia, el xeic qatarià Hamad Bin Jassim Bin Jaber al-Thani, que va prestar a El Corte Inglés mil milions l'any 2015, i va adquirir un 10% del capital, i que va estar fins a última hora del costat de Gimeno.

Una altra decisió important serà afrontar la qüestió de la sortida a borsa, un full de ruta que havia començat a esbossar el propi Gimeno. El possible salt al parquet, que històricament ha estat evitat per El Corte Inglés, podria donar una mica d'equilibri al complex repartiment de forces que hi ha a l'accionariat del grup, quelcom que està exigint de manera insistent Al Thani.

De portes cap a fora també tindrà feina Nuño de la Rosa, que es va estrenar en el càrrec visitant un dels centres comercials del grup al centre de Madrid. Una missió principal del nou president serà pujar el grup a l'onada del comerç electrònic. Bona part de la batalla comercial es manté ara a través d'internet, a causa de la irrupció en escena de gegants com Amazon o Alibaba. La companyia ja ha fet importants avenços en aquest sentit durant els últims anys, però encara té la tasca pendent de coincidir amb els gustos dels millenials, la generació dels nascuts a partir de 1982, els nadius digitals.

En el seu primer dia com a president d'El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa va voler estrenar-se també transmetent tranquil·litat als sindicats. De fet, va estar reunit amb la representació de la plantilla hores després d'arribar al càrrec. Es va comprometre a mantenir una relació fluïda amb ells i els va enviar un «missatge de transparència, confiança, unitat i projecte de futur». I va assegurar que la seva intenció és que El Corte Inglés segueixi sent el primer ocupador d'Espanya (92.000 empleats) i un motor per a l'economia del país