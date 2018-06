La primera indústria d'espanya

La Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i Begudes (FIAB) va presentar, un dia de la passada setmana, a la Secretaria General de Pesca el seu Informe Econòmic Anual corresponent a 2017, un exercici que va culminar amb registres històrics per segon any consecutiu. El sector agroalimentari, primera indústria del país, ha confirmat el seu pes estratègic per a l'economia nacional superant les marques aconseguides en l'exercici anterior i que contribueixen de manera decisiva al desenvolupament de la nostra economia.El director general de FIAB destacava el creixement de l'ocupació, la producció i les exportacions com a aspectes claus en un moment de ple desenvolupament per al sector. «Una indústria que dóna feina a més de mig milió de persones de manera directa, que aporta el 3% al PIB i que representa Espanya al món, és un sector de confiança i un pilar sòlid de l'economia del nostre país».

Feia èmfasi en la importància de seguir per aquest camí en què és imprescindible una legislació harmonitzada i estable que garanteixi la unitat de mercat i permeti a les empreses aprofundir en la seva competitivitat. «Només garantint un escenari de seguretat, les indústries trobaran el marc adequat per seguir contribuint a la creació de riquesa per a Espanya, com fins ara el sector ve fent».

La producció de la indústria d'alimentació i begudes va aconseguir al tancament de 2017 els 102.313.000 d'euros, el millor registre aconseguit pel sector fins al moment. En termes nominals, aquest increment es va situar en un 2,9%, més del doble que el 2016, quan ho va fer a l'1,3%. Amb aquest any, ja són vuit els exercicis consecutius de creixement de la producció nominal. Aquesta quota ha aconseguit que la nostra indústria representi ja prop del 3% del total de l'economia, el 16% del total de la indústria i el 20% de la branca industrial manufacturera. Pel que fa al consum, el 2017 la despesa en alimentació va superar igualment els 100.000 milions d'euros. Aquest registre es deu a l'augment tant el consum dins de la llar, en un + 0,8% fins a superar els 67.600 milions, com del consum fora de la llar, el qual va augmentar un + 2,5% fins a superar els 36.000 milions. Els bons resultats en producció també s'han reflectit en termes d'ocupació, on el sector ha sobrepassat la barrera del mig milió de llocs de treball directes (503.600 persones). Amb un augment del 5,2% respecte a l'exercici anterior, les dades d'ocupació se situen com la millor xifra obtinguda des de 2008, reafirmant el seu caràcter ocupador i element indispensable per al desenvolupament de tot el territori nacional.

La incorporació de gairebé un miler de noves empreses ha contribuït a consolidar un sistema empresarial més robust. Aquest avanç en l'emprenedoria s'ha resolt en una estructura empresarial integrada per 29.018 indústries d'aliments i begudes, un creixement anual del 3,5%.

El comerç exterior del sector ha mantingut l'auge dels exercicis anteriors, tornant a constatar el 2017 un nou rècord de les exportacions que ja se situen en els 30.652.000 d'euros. Les vendes internacionals han acumulat un increment del 9% confirmant el potencial exportador de la indústria d'alimentació i begudes com a element destacat de la Marca Espanya. D'aquesta manera, el sector ha aportat registres positius a la balança comercial per desè any consecutiu, i ja acumula un superàvit de més de 8.200 milions d'euros, un 8,6% més que en l'exercici anterior.

Fora de la Unió Europea, els Estats Units tornen a consagrar com a primer destí extracomunitari de les nostres exportacions, aconseguint un valor de 1.659 milions d'euros, un 7,6% més que l'any anterior. La Xina se segueix destacant en segona posició amb més de 1.000 M ? exportats, seguit dels Països Baixos (946M ?), el Japó (819M ?) i Bèlgica (628M ?). Destaca l'avanç del mercat marroquí, les vendes en l'últim any van avançar més d'un 41%.

Quant a la classificació per productes, els derivats del porc lideren la classificació com els més exportats superant els 4.700 milions d'euros. Es destaca després l'oli d'oliva (3.931M ?), els productes del peix (3.463M ?), el vi (2.962M ?) i les conserves vegetals (1.511M ?). Cal recordar que la matèria primera per a gairebé tots els productes elaborats per aquesta potent indústria són d'origen agrícola i ramader, podem dir que si gaudim d'una potent indústria agroalimentària és perquè disposem d'una competent, també potent, agricultura i ramaderia.

Així les coses, costa de vegades entendre com els productors de les matèries primeres passen dificultats, el fet ens porta a pensar que alguna cosa no funciona com hauria. El mateix dia que escrivia això es produïen dues notícies significatives: "Els ramaders cobren la llet un 14% menys que fa quatre anys i posava l'accent en la desaparició de 900 ramaders en l'últim any, l'altra deia: «El sector agrari deu el 70% de la seva renda, però paga els seus deutes millor que altres sectors». Certament que aquestes notícies mostra que alguna cosa no funciona com hauria. Esperem que el nou ministre prengui cartes en l'assumpte.

Esperant que hi hagi major enteniment entre la producció i la comercialització d'aliments recordem és important que la indústria d'alimentació i begudes es destaqui com a primer sector industrial del país, sent un sector decisiu i sòlid en el desenvolupament econòmic i social, si cal dir, el pes encara en major en la comunitat autònoma de Catalunya, i clau en la consolidació de la imatge d'Espanya davant el món.