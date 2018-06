Seat ha estat designada per liderar l'expansió de Volkswagen al nord de l'Àfrica

Seat ha estat designada pel grup Volkswagen per liderar el creixement del grup automobilístic al nord d'Àfrica. Així, a partir d'ara, l'automobilística catalana coordinarà l'estratègia de les diferents marques que formen part del grup, identificarà sinèrgies i impulsarà acords de col·laboració amb altres empreses. La decisió de Volkswagen té per objectiu guanyar en rapidesa i eficàcia i clonar l'èxit de l'estratègia iniciada a Algèria amb la planta de muntatge de Relizane, que està funcionant a plena capacitat, a països veïns com el Marroc o Tunísia. Algèria és actualment un dels cinc mercats mundials on Seat té un major volum de vendes amb 10.700 vehicles venuts entre gener i maig d'aquest any.

La planta algeriana de Relizane, situada a 280 quilòmetres de la capital Argel, es va inaugurar el juliol de l'any passat i Seat va liderar el projecte des d'un inici. Actualment es munta la darrera generació de l'Ibiza i en les pròximes setmanes es farà el mateix amb el Leon que també es fabricarà a la planta de Martorell i es muntarà a Algèria.

Volkswagen va informar que la marca principal serà responsable de les regions d'Amèrica del Nord, Sud-amèrica i la regió subsahariana, mentre Audi tindrà Orient Mitjà i la regió d'Àsia i el Pacífic sense Xina, que seguirà sent responsabilitat del grup.

La marca txeca Skoda s'ocuparà de Rússia i Índia, en aquest últim país llançarà una ofensiva de models de les marques Volkswagen i Skoda per millorar la seva posició de mercat.

El nou president mundial del grup automobilístic alemany Volkswagen, Herbert Diess, va dir que «repartim la responsabilitat sobre més espatlles de manera que podem prendre decisions de forma notablement més descentralitzada».