Les monedes digitals, eines per al blanqueig

El seu anonimat, la dificultat per rastrejar els seus moviments i la manca de control converteixen les monedes digitals en l'eina ideal per blanquejar diners, un filó que els delinqüents estan aprofitant i que la Unió Europea, a remolc, està intentat regular. Des que el 2009 va néixer la més famosa de les criptodivises, el bitcoin, s'ha especulat molt sobre si les suposades virtuts d'un mètode de pagament democràtic que no depèn de les autoritats que proclamen els seus defensors poden esdevenir una eina per als criminals, incloent terroristes i narcotraficants.

Tot i que encara en són poques, a Espanya ja hi ha hagut algunes operacions contra narcotraficants que feien servir les monedes virtuals per rentar els diners del delicte, una de les últimes va tenir lloc l'abril passat contra una banda que es dedicava específicament a blanquejar fons de les drogues i que recorria a aquest nou mètode. Dies després d'aquesta operació, el llavors director general de la Policia, Germán López Iglesias, va advertir de l'«inquietant» creixent ús del «criptoblanqueig» i va demanar una regulació dels diners virtuals.

Els experts coincideixen en la dificultat per rastrejar les monedes virtuals (es calcula que n'hi ha 1.400, de les quals en destaquen 4) i en la necessitat de controlar-les d'alguna manera, encara que això les aboqués fins i tot a la seva desaparició.

«Les investigacions amb moneda digital són gairebé impossibles amb els mitjans que tenim. Anem a pedals, ja és molt que fem alguna cosa», va assegurar la fiscal antidroga de l'Audiència Nacional Carmen Ballester, que porta dècades lluitant contra el blanqueig associat al narcotràfic.

Ballester va explicar que actualment es poden comprar fins i tot immobles amb bitcoins i que a Màlaga, zona d'alta concentració de narcotraficants i també de màfies d'Europa de l'Est, hi ha immobiliàries que ofereixen aquesta possibilitat. Per a la fiscal, cal regular-les, tasca molt complicada i que pot fins i tot portar a la seva desaparició: «Des del moment en què es reguli la moneda digital deixarà de ser efectiva. La gent per què les compra? Perquè no estan controlades», va opinar

Però aquesta no és l'única manera de rentar diners amb moneda digital. Sergio Otero, consultor especialista en prevenció del blanqueig, explica com, a falta d'una regulació específica, a Espanya es pot canviar efectiu per moneda digital sense necessitat d'identificar-se.

El sistema és el següent: la persona en qüestió va a un comerç amb màquina de criptodivises i lliura els diners (un màxim de 2.500 euros per cada operació per a ciutadans espanyols i de 15.000 per a estrangers), després rep un número amb una clau que ha d'introduir a internet i que li dona accés a la seva «inversió». Pot llavors operar amb aquesta comprant béns a internet o fins i tot a la «deep web» o «web profunda», on hi ha la possibilitat d'adquirir armes, drogues i fins i tot contractar sicaris. En el cas d'optar per vendre'ls, aquesta persona només ha de donar un número de compte, que pot estar en un paradís fiscal, amb el qual, des d'aquest moment «ja són diners legals, ja es poden fer servir».



Milers d'euros al dia

D'aquesta manera, màfies del blanqueig són capaces de rentar centenars de milers d'euros al dia, ja que poden fer aquests ingressos una i altra vegada usant diferents persones -millor si són estrangeres- aprofitant que a les monedes digitals se'ls aplica per analogia la llei de béns de consum.

«Els mètodes més arcaics, més manuals, s'estan perdent i estan veient que aquest és un filó molt gran», opina aquest consultor, que advoca per regular les monedes virtuals contra el blanqueig com si fos un canvi de divises.