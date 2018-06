Xiaomi protagonitzarà al juliol la major sortida a borsa en dos anys

El gegant tecnològic xinès Xiaomi va anunciar que el proper 9 de juliol farà el seu salt al parquet de Hong Kong mitjançant una OPV en la qual espera recaptar 6.100 milions de dòlars, gairebé 4.000 milions menys del previst, però que la converteixen en la major sortida a borsa dels últims dos anys. El fundador de la firma, Lei Jun, va presentar els detalls de la sortida a borsa de 2.200 milions d'accions amb la vista posada «en el futur» i en el «gran potencial de creixement» de la companyia.

Malgrat veure reduïdes les expectatives sobre la seva entrada a borsa en un 40%, es tracta de l'OPV, (oferta pública de venda d'accions) més gran del món des 2016, que permetrà a Xiaomi entrar oficialment en el Hang Seng amb el codi 1810 el proper 9 de juliol. La cúpula directiva de la firma tecnològica xinesa, formada per vuit membres fundadors, va donar els detalls sobre com serà la seva entrada al Hang Seng, i per això tenen l'objectiu de vendre les accions a inversors globals a partir de la setmana que ve per un preu que oscil·larà entre els 2,20 i els 2,80 dòlars per acció.

«Som una empresa molt estranya que pot fer maquinària, comerç electrònic i Internet», va defensar Jun després de fer una exhaustiva presentació sobre la meteòrica trajectòria de l'empresa, que l'any passat es va convertir en el cinquè proveïdor de telèfons mòbils del món. La companyia planeja utilitzar part del que recapti a l'OPV per ampliar les seves àrees d'investigació i desenvolupament i la seva expansió global, amb presència ara a 74 països, i en beneficiar directament els seus fundadors, ja que s'espera que Lei ingressi en el seu compte 1.500 milions en accions. «Vam arribar a un consens per prendre aquesta decisió a causa de la devoció de Lei en els últims vuit anys, que va començar l'empresa des de zero», va dir el president, Lin Bin.