Hisenda retorna 6.000 milions de la renda de 2017

El Ministeri d'Hisenda ha retornat a poc més d'una setmana que conclogui la campanya de la renda de 2017 un import superior als 6.000 milions d'euros, el 63,3% del previst per a la campanya, i s'han presentat més de 16,9 milions de declaracions, el 85% de l'estimat, segons fonts de l'Agència Tributària.

Aquest dimecres conclou el termini per domiciliar el resultat a ingressar de la declaració de la renda, mentre que el divendres és la data límit per sol·licitar cites prèvies per qualsevol via per a la confecció de la declaració. La campanya conclou dilluns que ve, 2 de juliol.

El passat 4 d'abril va arrencar la campanya per a la presentació de les declaracions per Internet i per telèfon i per sol·licitar cita prèvia per al nou pla 'El telefonem', pel qual l'Agència Tributària (AEAT) truca als contribuents per confeccionar la seva declaració, així com per realitzar-la a través de la nova 'app', una de les principals novetats de la campanya.

Així mateix, des del passat 8 d'abril els contribuents poden sol·licitar de forma prèvia el servei d'atenció presencial de l'AEAT per a la confecció i presentació de la declaració a les oficines, que va començar el 10 d'abril, sumant-se a la presentació telemàtica i per telèfon que es podia realitzar des del passat 4 d'abril.

Les principals novetats de la campanya són la nova aplicació mòbil de l'Agència Tributària, que es pot descarregar des del passat 15 de març; i la sol·licitud de la cita prèvia per al Pla 'El telefonem', pel qual l'AEAT telefona als contribuents amb prèvia sol·licitud i els confecciona i presenta la declaració per telèfon.

L'AEAT preveu que en la campanya de la renda 2017 es registrin 19,94 milions de declaracions, la qual cosa suposa un augment de l'1,1%, dels quals 16,65 milions seran individuals (+2%) i 3,29 milions conjunts (-3,4%).