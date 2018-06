Recta final perquè Vilajuïga recuperi la seva aigua mineral

La primera fase d'obres per reobrir l'empresa centenària Aigües Minerals de Vilajuïga (Alt Empordà) encara la recta final. Els operaris treballen amb urgència perquè l'edifici principal on s'ubicarà la planta de producció, embotellat, etiquetatge i els magatzems estigui operatiu a finals de juny. El director general de l'empresa, Joan Fornós, ha explicat que la presentació del nou producte (que renovarà l'ampolla i l'etiqueta) es farà el 13 de juliol a Peralada, en el marc del Festival Castell de Peralada amb el qual col·laboren i al qual abastiran durant tot l'estiu. Serà la primera producció que faran (entre 5.000 i 6.000 ampolles), amb la intenció d'anar incrementant-la progressivament. La multinacional Grifols va adquirir l'empresa l'estiu passat després que tanqués portes amb l'objectiu de recuperar-la. La companyia preveu començar a comercialitzar l'aigua a partir del setembre. Aigües de Vilajuïga va tancar fa un any, després de més de cent anys d'història. L'empresa es va fundar l'any 1904 de la mà de sis famílies empordaneses després que l'aigua procedent de la Serra de Verdera i del massís del Cap de Creus rebés la declaració de minero-medicinal i d'utilitat pública. Des d'aleshores i de manera ininterrompuda, l'empresa havia embotellat i distribuït aquesta aigua amb gas per tot el país. Fins i tot, el pintor Salvador Dalí va assegurar que era la seva preferida i l'any 1929 va rebre un premi d'honor a l'Exposició Universal de Barcelona. El negoci, però, va abaixar la persiana i la multinacional farmacèutica Grifols va decidir apostar-hi. El director gerent de la nova empresa, Joan Fornós, assegura que tot plegat parteix d'una idea «romàntica» perquè Grifols parteix d'una filosofia que aposta pel territori. A més, la seva experiència en l'embotellat de medicaments era indispensable i, alhora, molt útil per «reflotar» el negoci. L'adquisició es va fer efectiva el juny de l'any passat i des de fa mesos treballen per rehabilitar i tornar a posar en marxa les instal·lacions. Les obres permetran que l'edifici principal tingui la façana d'època restaurada on s'ubicarà la planta de producció, embotellat, etiquetatge i la zona de magatzems. A l'antiga masia, que també es restaura, s'hi farà un centre de formació de Grifols i, a més, s'aixecarà un edifici de nova planta aprofitant una excavació que l'antiga empresa va fer per situar-hi un pou. Fornós va explicar que encara conserven els plànols que constaten que els antics propietaris preveien fer-hi una mena de soterrani annex a un balneari on els visitants poguessin anar a buscar aigua. La intenció és fer-hi un espai amb diversos usos que pugui acollir activitats complementàries. Aquesta part dels treballs s'emmarca en una segona fase d'obres que s'acabarà a finals d'any. La prioritat és ara que Vilajuïga recuperi la seva aigua. Per això, preveuen tenir acabada la part de producció a finals de juny. De fet, el 13 de juliol es farà la presentació de l'aigua en el marc del Festival Castell de Peralada, amb el qual col·laboren. Aquest certamen distribuirà entre 5.000 i 6.000 ampolles de la primera producció que farà Aigües de Vilajuïga durant els seus concerts d'estiu. Fornós va concretar que la producció anirà incrementant progressivament, tot i que tenen clar que el seu és un producte singular i que volen apostar per sectors on aquesta aigua amb gas (però sense gas afegit) aporti valor afegit. Malgrat això, Grifols ha decidit obrir un tercer pou de captació a les instal·lacions que els permetrà tenir capacitat per a uns deu milions de litres. Tot i això, Fornós ja va avançar que la voluntat és no explotar al màxim la deu per preservar l'aigua.

La multinacional ha invertit 5,5 MEUR en el projecte que s'han fet seu i que mantindrà part de la plantilla que tenia l'antiga empresa. Grifols està especialitzada en el sector farmacèutic i hospitalari i compta amb una divisió 'Bioscience'(dedicada a la biociència). En aquest àmbit, treballen en l'embotellat de medicaments.