Uns 3,1 milions de contribuents estalviaran 500 euros de mitjana amb les reformes de l'IRPF

El Banc d'Espanya ha calculat que 3,1 milions de contribuents obtindran de mitjana una rebaixa de 500 euros en benefici de la reforma de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) inclosa en els pressupostos generals de l'estat del 2018 que l'executiu de Pedro Sánchez ha heretat de l'anterior govern del PP.

En concret, la reforma preveu una disminució de la tributació de l'IRPF dels treballadors amb rendes compreses entre els 12.000 i els 18.000 euros, així com les dones treballadores, les famílies nombroses o les persones amb discapacitat. Per grups d'edat, segons l'estudi del Banc d'Espanya, gairebé el 21% dels contribuents menors de 35 anys (uns 800.000 declarant) passarien a pagar menys impostos en l'IRPF, amb una rebaixa mitjana de 450 euros. Per la seva part, el 16% dels majors de 65 anys (600.000 contribuents) veurien reduïda la quota de l'IRPF en un import mitjà proper als 600 euros.

L'ens regulador assenyala que cap contribuent veurà augmentada la quota a resultes de la reforma de l'IRPF.