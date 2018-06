La cadena gironina de joguines Eurekakids arriba a 23 països

La cadena gironina de joguines Eurekakids impulsa la seva expansió i arriba a 23 països. El creixement ha estat possible després que el passat mes de març s'associés amb les empreses alemanyes del sector Hape i Beleduc. Així, Eurekakids ha entrat a nou mercats més que se sumen als 14 en els quals estava present. A hores d'ara, la firma ven joguets a Bèlgica, Bolívia, Bulgària, Xile, Xina, Colòmbia, Croàcia, Dubai, España, França, Grècia, Hondures, Hong Kong, Itàlia, Luxemburg, Malta, Marroc, Omàn, Portugal, Qatar, Romania, Senegal i Tunísia. El fundador i director general de l'empresa, Erik Mayol, assegura que a finals d'any podria estar presents a set mercats més com Turquia, Alemanya, Àustria o Polònia. També tenen les negociacions molt avançades per entrar a Suïssa i l'Orient Mitjà.

L'empresa, amb seu a Riudellots de la Selva (Selva) es va fundar l'any 2002 i s'ha convertit en una de les més grans dedicades a la venda de joguets educatius de tot Europa. Compta amb una xarxa de prop de 200 punts de venda i va tancar l'exercici de l'any passat amb unes vendes superiors als 40 milions d'euros (MEUR). Està present a 23 països i també disposa d'una botiga online (www.eurekakids.es) , des de la qual exporta i ven els seus productes a tot el món.

Entre les seves més de 7.000 referències, té joguets orientats a despertar la intel·ligència dels més petits.