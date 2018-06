Correus convoca 2.300 places de personal fix

Correus ha obert formalment una convocatòria per a proveir 2.295 places de personal laboral fix a tot Espanya, en llocs de repartiment urbà i serveis rurals motoritzats i no motoritzats, agents de classificació i atenció al client. El termini d'inscripció ha quedat obert des d'avui i fins al proper 4 de juliol, a través de la pàgina web de Correus.

Les modalitats de contractació seran, amb caràcter general, a temps complet, a excepció dels llocs d'agent de classificació i atenció al client, que seran a temps parcial, preferentment amb jornada de quatre a cinc hores.

Per al repartiment urbà i serveis rurals motoritzats, Correus ha convocat 1.170 places i per aquest mateix servei però no motoritzat, el nombre de places convocades és de 266.

Les places disponibles per a agents de classificació a temps complet arriben les 256, i 109 places aniran a destinades a aquest mateix lloc però a temps parcial.

Per a l'atenció al client a temps complet, Correus ha convocat 294 places, mentre que a temps parcial hi haurà 200 llocs per cobrir.

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera la convocatòria anunciada per Correus com "positiva encara que insuficient" i afegeix en una nota que arriba amb un retard de dos anys.

CSIF ha denunciat que la convocatòria d'altres 1.869 places per a aquesta empresa estatal, aprovada al desembre de 2017, encara no s'ha iniciat sis mesos després.