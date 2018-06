Europa alerta que els bancs no estan preparats de cara a un «Brexit» dur

L'Autoritat Bancària Europea (EBA per les seves sigles en anglès) va donar ahir la veu d'alarma en advertir que les entitats financeres europees no compten amb preparació adequada de cara a una eventual sortida sense acord del Regne Unit de la Unió Europea, per la qual cosa ha instat el sector a accelerar els seus preparatius, criticant que els bancs puguin arribar a posar en perill l'estabilitat financera per no incórrer en els costos dels seus plans de contingència.

«El progrés en els preparatius de les entitats financeres per a la potencial sortida del Regne Unit de la UE sense un acord el març de 2019 és inadequat», afirma l'EBA en una opinió remesa a les autoritats competents dies abans de la reunió del Consell Europeu d'aquest dijous.

L'EBA considera que aquesta planificació hauria d'avançar més ràpidament en una sèrie d'àrees, advertint que hi ha entitats que «semblen estar demorant l'aplicació de mesures necessàries» i alertant el sector financer que no hauria de confiar que es proposin solucions de caràcter públic.

En aquest sentit, la institució presidida per Andrea Enría apunta que el recent acord polític perquè existeixi un període de transició «no proporciona cap certitud legal» fins que s'hagi ratificat un acord per a la sortida del Regne Unit al final del procés per abandonar la UE, per la qual cosa continua havent-hi «una possibilitat material» que això no sigui possible i el país britànic surti de la UE el 30 de març de 2019 sense període de transició.

«Les entitats no poden donar per garantit que podran seguir operant com en l'actualitat ni poden confiar en un acord polític encara sense concretar, ni tampoc en la intervenció pública», va declarar Andrea Enría, subratllant la necessitat d'examinar i donar resposta als riscos i implicacions legals i de capacitat per al sector del Brexit.