Sindicats i patronal acorden una pujada salarial del 3% fins a 2020

CCOO, UGT, CEOE i Cepyme han aconseguit un principi d'acord de pujada salarial que tindrà vigència fins a 2020 i que estableix una pujada salarial fixa d'entorn del 2% més una part variable de l'1% lligada a conceptes com la productivitat, els resultats o l'absentisme injustificat, segons van informar les parts negociadores.

El text del preacord estableix que durant la vigència d'aquest, i de manera progressiva, s'establirà un salari mínim de conveni de 14.000 euros anuals (1.000 euros en 14 pagues). En concret, assegura que l'increment gradual «haurà d'emmarcar-se en els mateixos convenis col·lectius existents, vinculant-se a la seva renovació».

Així mateix, es podran establir clàusules de revisió salarial que estaran obertes al fet que les redactin les parts negociadores en cadascun dels convenis. També assegura que s'haurà d'impulsar la renovació i actualització dels convenis articulant regles sobre vigència, ultraactivitat i procediment negociador.

Tant sindicats com empresaris van posar en relleu que és necessari que es mantingui la vigència dels convenis durant els períodes de negociació, si bé proposen la renovació i actualització dels mateixos respectant l'«autonomia» de la voluntat de les unitats de negociació,

Així, veuen necessari que els convenis col·lectius facin una «adequada» revisió i innovació a l'efecte de garantir una major eficàcia. A més, cadascuna de les parts pot decidir que la negociació està esgotada i, per tant, instar la mediació obligatòria o l'arbitratge voluntari.

En el cas de bloqueig en les negociacions, l'acord estableix que les parts negociadores han d'acudir als sistemes de solució autònoma de conflictes establerts en l'àmbit de l'estat i de caràcter autonòmic en el cas de bloc de les negociacions.

D'altra banda, les parts signatàries han instat a la modificació de l'article 42 de l'Estatut dels Treballadors. De fet, consideren que la regularització dels processos de descentralització «no ha d'incentivar la competència deslleial entre empreses ni deteriorar les condicions d'ocupació».

Així, amb aquesta modificació s'aconseguiria que no s'empitjorin les condicions laborals dels treballadors de les empreses que decideixen externalitzen una part del seu treball contractant altres empreses.

Per al manteniment de l'ocupació, i com a alternatives a l'acomiadament, proposen adaptar la jornada i propiciar reduccions temporals d'aquesta, afavorint que el treballador no es vegi perjudicat en la seva protecció social ni en la seva retribució, afavorint que l'empresa mantingui la seva plantilla i que s'habilitin processos de formació.

Respecte a la Formació Professional, l'acord demana que s'estableixi un marc de diàleg per aconseguir un acord en aquesta matèria i es contribueixi a proporcionar als treballadors les competències, coneixements i pràctiques necessàries per millorar la seva qualificació professional.



Canvis en la reforma laboral

D'altra banda, s'han compromès a impulsar una reforma de l'actual marc legal regulador en aquesta àrea per reforçar «el caràcter laboral del sistema i definir amb major concreció les tasques i funcions a realitzar pels interlocutors socials, administracions públiques i entitats de formació, assegurar el seu finançament i la reutilització automàtica dels excedents».

Les organitzacions sindicals i empresarials van arribar a l'entesa per tancar l'IV AENC després de més de sis mesos de negociació i després que el diàleg es trenqués al juliol de l'any passat i no es ratifiqués l'acord de pujada salarial el 2017. Els agents socials feia mesos que estaven «cuinant» aquest acord, encara que fins fa amb prou feines unes setmanes, coincidint amb l'arribada del PSOE al Govern, no semblava que arribaria a bon port.

Respecte a l'absentisme, advoquen per la creació d'un observatori que en el termini de sis mesos emeti un informe per realitzar proves pilot amb la finalitat de millorar les situacions d'absentisme no desitjat.

En matèria de jubilació insten l'Administració a realitzar els canvis legals que permetin que els convenis col·lectius possibilitin l'extinció del contracte de treball per compliment de l'edat ordinària de jubilació, sempre que el treballador afectat tingui dret a la pensió completa de jubilació.

L'objectiu és facilitar el relleu generacional i vincular-lo a objectius de polítiques d'ocupació. De fet, traslladaran a les negociacions amb el Govern la necessitat de recuperar el contracte relleu en les condicions de la seva posada en marxa.

Un altre dels punts recollits en l'acord es refereix a la regulació del Consell Nacional de Negociació Col·lectiva per conèixer la «realitat» de la negociació col·lectiva a Espanya, així com acordar un Pla Director per a la reducció de l'economia submergida, mitjançant modificacions normatives o negociació col·lectiva.