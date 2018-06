Les pensions dels gironins són un 8% més baixes que la mitjana de tot l'Estat

El nombre de pensions a les comarques gironines aquest mes de juny arriba a la xifra de 156.725, la qual cosa representa un increment de l'1% pel que fa al mateix mes de l'any anterior. A més, la pensió mitjana dels gironins és de 861,66 euros, un 2,4% més que el juny de 2017, segons les dades de l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. D'aquesta manera, es converteix enla província que ha liderat la mitjana de l'increment a totes les demarcacions espanyoles.

Malgrat aquest increment en les pensions, es tracta d'una quantitat que està per sota de la mitjana de l'Estat. En concret, la retribució mitjana per als pensionistes gironins (861,66 euros) és 75,53 euros inferior a la mitjana espanyola (937,19 euros). És a dir, existeix una diferència de pràcticament el 8% amb relació a la pensió mitjana estatal.

El maldecap del sistema públic de pensions a Espanya no ve només pel continu envelliment de la població. Sí que hi ha cada vegada més majors, però també menys població activa „persones en edat de treballar i en disposició de fer-ho„ i l'aportació dels afiliats a la Seguretat Social, fins ara la principal font de finançament, es resisteix a enlairar-se en plena recuperació del mercat laboral pel minvament de les quotes davant la temporalitat dels contractes i la congelació salarial. I tot això passa quan més es necessita omplir la caixa de l'organisme perquè el cost per cada beneficiari no té res a veure amb fa 10 o 20 anys. Només la crisi i el problema encara pendent de resoldre amb l'atur de llarga durada i en les edats més altes van frenar aquest progressiu augment de la quantia de les noves jubilacions.



Molt lluny del País Basc

Destaca que en relació a la pensió mitjana de jubilació, els gironinss estan en els llocs de baixa en la llista de comunitats autònomes. La jubilació més alta va ser altra vegada la del País Basc (1.339,27 euros), seguida d'Astúries (1.315,14 euros), Madrid (1.277,27 euros), Navarra (1.229,58 euros), Cantàbria (1.152,45 euros), Aragó (1.133,60 euros), Catalunya (1.102,34 euros), Castella i Lleó (1.062,96 euros), La Rioja (1.028,77 euros) i Canàries (1.016 euros).

Per altra banda, la pensió mitjana de jubilació més baixa va ser la d'Extremadura (892,67 euros), seguida de Galícia (904,32 euros), Múrcia (956,91 euros), Andalusia (976,21 euros). En continuació, apareix la Comunitat Valenciana (988,20 euros), seguida de Balears (998,34 euros) i Castella-la Manxa (998,56 euros). Girona se situaria fins i tot per sota d'Extremadura en estar en els 861 euros.



Nou milions de pensions

Respecte a les dades del conjunt del país, el sistema públic supera els 9,6 milions de pensions contributives (9.613.641), un 1,13% més respecte a l'any passat. Més de la meitat, 5.919.154 concretament, són per jubilació; 2.359.486 corresponen a viduïtat; 952.456 a incapacitat permanent; 340.797 a orfandat i 41.748 a favor de familiars.

Tot això suposa que la despesa en pensions va superar al juny els 9.000 milions d'euros per primera vegada en la sèrie històrica, fins als 9.009,8 milions, la qual cosa representa un augment del 3% pel que fa al mateix mes de 2017, d'acord amb les dades publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Pel que fa a les noves altes, la pensió mitjana de jubilació va ser de 1.369,28 euros, un descens del 2,61% pel que fa al mateix mes de l'any anterior.

Dins de les de jubilació i per règims, la pensió mitjana més alta es va concentrar en la mineria del carbó (2.147,35 euros), seguida de les malalties professionals (1.646,49 euros), la general (1.227,49 euros), la dels treballadors del mar (1.222,61 euros) i la dels accidents de treball (1.137,37 euros). Les pensions més baixes van ser les de l'Assegurança Obligatòria de Vellesa i Malaltia (380,05 euros) i la dels autònoms (723,20 euros).