Gas Natural canvia de nom i passa a dir-se Naturgy, amb «aspiració internacional»

El president executiu de Gas Natural, Francisco Reynés, no va descartar tornar la seu social de la gasista a Catalunya. «Dir que una companyia s'ha traslladat per sempre a un altre lloc és molt presumptuós», va dir Reynés, que va insistir que no pot dir que «res estigui fet per sempre». Reynés ho va explicar durant la roda de premsa prèvia a la Junta d'Accionistes, la primera que la companyia celebra a Madrid després que hi traslladés la seu social a l'octubre. També és la Junta d'estrena de Reynés com a president de la companyia. El president de l'energètica, ara anomenada Naturgy, va dir que la companyia prendrà la decisió «que toqui en el moment en què consideri oportú, si ho considera oportú". Per això, va afirmar que a l'octubre hi havia unes condicions determinades que van motivar moure la seu.

Gas Natural Fenosa va anunciar el 6 d'octubre a través d'un fet rellevant a la CNMV que traslladava el seu domicili social de Barcelona a Madrid «davant els successos socials i polítics» que estaven passant a Catalunya i «a causa de la inseguretat jurídica» que s'havia provocat i mentre «es mantingui aquesta situació".

Gas Natural Fenosa ha canviat de nom i passa a dir-se Naturgy. El president executiu de l'energètica, Francisco Reynés, va presentar el canvi de denominació comercial i societària de la companyia a la Junta d'Accionistes celebrada a Madrid. «Hem considerat que en aquests moments necessitàvem un nom que d'alguna manera demostrés la nostra aspiració internacional», va explicar Reynés.

El canvi de nom coincideix amb l'inici de la nova etapa presidida per Reynés -nomenat al febrer- que es materialitzarà amb el nou pla estratègic 2018-2022, que presentarà aquest dijous a Londres.

El president de Naturgy va explicar que volien «un nom curt» i que «pogués englobar tots els atributs de la companyia energètica». «Volem que se'ns reconegui com una companyia energètica i no només com una companyia gasista», va assegurar. Així doncs, Gas Natural Fenosa serà a partir d'ara Naturgy Energy Group a Espanya i també en l'àmbit internacional.

La denominació de la companyia a l'Íbex 35 serà NTGY. Segons Reynés, pretenen que la nova imatge i l'evolució del logotip de la marca serveixin de «palanca de suport a la transformació» de la companyia.

Després de 175 anys d'història, Gas Natural va voler acompanyar el nou pla estratègic amb un canvi de nom. Reynés va defensar que no és el primer cop que canvia el nom de l'empresa ja que en els seus inicis es deia Catalana de Gas.

La Junta d'Accionistes va aprovat el canvi de denominació i també altres renovacions de l'estructura de la companyia com la nova estructura organitzativa que simplifica les àrees de negoci o la reducció del Consell d'Administració de 17 a 12 consellers. Reynés va subratllar que la meitat dels consellers no són accionistes de la companyia.

D'altra banda, Reynés va avançar algunes de les línies del nou pla estratègic com la simplificació organitzativa, la digitalització o la voluntat de seguir les directrius europees de les energies netes.