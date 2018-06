Iberia usa dades en temps real a l'Airbus A350 per prevenir possibles avaries

Aquest primer aparell, assemblat a Tolosa de Llenguadoc, està fabricat amb peces fetes en Illescas (Toledo). És el cas del revestiment inferior de l'ala, la part posterior del fusselatge, l'estabilitzador horitzontal, el capó de la part baixa o l'estabilitzador vertical.

L'A350 és un peça d'enginyeria d'última generació que incorpora avanços del segle XXI. No només per l'aerodinàmica i l'estructura millorada, o pel tren d'aterratge reforçat, o pel motor Rolls-Royce Trent XWB amb 84.000 lliures d'embranzida, el més potent del mercat en paraules de Gareth Davis, director del projecte. També per tot el que implica d'eficiència energètica.

I és que el 54% de la seva estructura està feta de composite, el 14% de titani i la resta és fibra de vidre, fibra de carboni i aliatges d'alumini. Això significa que l'avió pesa unes cent tones menys que altres avions de les seves mateixes característiques i això implica que el consum de combustible i l'emissió de CO2 a l'atmosfera és un 25% menor.

Segons Rafa Hoyos,director de producció d'Iberia, «l'Airbus 350 pot traslladar dades de navegació en temps real a una base de dades i predir possibles avaries per prendre decisions amb molta antelació». Aquest primer avió A350 per Iberia ha estat batejat amb el nom del tenor Plácido Domingo i en el seu vol inaugural Tolosa de Llenguadoc-Madrid ha utilitzat una barreja de biocombustible.