El nombre d'hipoteques sobre pisos a l'abril creix un 31% a Girona

El nombre d'hipoteques sobre pisos a l'abril a Girona va sumar 470 contractes hipotecaris, el 31,65% més que el mateix mes de l'any passat. Aquestes 470 hipoteques a l'abril a Girona suposen la xifra més alta en un mes d'abril des del 2016 i el creixement percentual del 31,65% és el més alt des de l'agost del 2016.

Per evitar l'efecte Setmana Santa, el nombre d'hipoteques sobre pisos dels mesos de març i abril a Girona va sumar 1.000 contractes hipotecaris, l'11,86% més que el mateix període del 2017.

Els 470 contractes hipotecaris signats a Girona a l'abril van sumar un valor de 61,305 milions d'euros, deixant la mitjana de preu per pis en 130.436 euros, el 8,33% més que a l'abril de l'any passat. Aquests 130.436 euros de mitjana és el valor més alt registrat a Girona des del gener de l'any passat.

Pel que fa a Catalunya, el nombre d'hipoteques per adquirir un habitatge el passat mes d'abril es va situar en 4.700 contractes, cosa que suposa un 40,7% més que a l'abril de l'any passat segons les dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. Aquest creixement interanual del 40,7% a l'abril és el més gran que s'ha registrat a Catalunya des del juny del 2016 i suposa obtenir el millor resultat en un mes d'abril des del 2011, segons la sèrie de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). L'efecte Setmana Santa, que aquest any ha caigut al març i no a l'abril com l'any passat, ha disparat l'augment percentual del nombre de contractes hipotecaris també a l'estat espanyol on a l'abril s'han signat 28.724 contractes hipotecaris, el 34,2% més que l'any passat, el percentatge més alt des del novembre del 2016.

Les 4.700 hipoteques que es van signar a Catalunya a l'abril van acumular un capital de 708,078 milions d'euros, cosa que van deixar una mitjana de valor per hipoteca de 150.655 euros, el 7,86% més que a l'abril de l'any passat i el valor més alt fins ara registrat a des del novembre del 2008 en els inicis de l'esclat de la bombolla immobiliari.

En el conjunt de l'estat espanyol, el nombre d'hipoteques sobre pisos a l'abril es va situar en 28.724 pisos, el 34,2% més que l'any passat. Per eliminar l'efecte de Setmana Santa, en els mesos de març i abril es van signar a l'Estat 55.074 préstecs hipotecaris, l'11,9%.

A Catalunya, en l'agregat dels mesos de març i abril, es van signar 9.149 hipoteques, el 15,13% més que en el mateix període de l'any passat (7.947).

A l'Estat, la mitjana de preu per hipoteca sobre un habitatge a l'abril es va situar en 123.256 euros per pis, el 9,14% més que a l'abril de l'any passat i el valor més alt des del setembre de l'any passat.

Pel que fa a la resta de demarcacions, el nombre d'hipoteques per adquirir un habitatge a les comarques de Barcelona es va situar a l'abril en 3.588 contractes, el 41,15% més que el mateix més de l'any passat, el percentatge més alt registrat en aquesta demarcació des del juny del 2016 i el millor més d'abril des del 2011.

Per evitar l'efecte Setmana Santa, el nombre d'hipoteques sobre pisos dels mesos de març i abril a Barcelona va sumar 6.959 contractes hipotecaris, el 15,67% més que el mateix període del 2017.

El valor acumulat de les 3.588 hipoteques de Barcelona a l'abril va sumar 581,965 milions d'euros, cosa que va deixar una mitjana de valor per hipoteca de 162.198 euros per pis, el 7,43% més que fa un any i el valor més alt per habitatge fins ara registrat des del novembre del 2008.

Per la seva part, el nombre d'hipoteques sobre pisos a l'abril a Lleida va sumar 153 contractes hipotecaris, el 39,09% més que el mateix mes de l'any passat. Aquestes 153 hipoteques a l'abril a Lleida suposen la xifra més alta en un mes d'abril des del 2016 i el creixement percentual del 39,09% és el més alt des de l'agost del 2016.

Per evitar l'efecte Setmana Santa, el nombre d'hipoteques sobre pisos dels mesos de març i abril a Lleida va sumar 290 contractes hipotecaris, el 3,2% més que el mateix període del 2017.

Els 153 contractes hipotecaris signats a Lleida a l'abril van sumar un valor de 13,619 milions d'euros, deixant la mitjana de preu per pis en 89.013 euros, el 2,32% menys que a l'abril de l'any passat.

A més, el nombre d'hipoteques sobre pisos a l'abril a Tarragona va sumar 489 contractes hipotecaris, el 47,73% més que el mateix mes de l'any passat. Aquestes 489 hipoteques a l'abril a Tarragona suposen la xifra més alta en un mes d'abril des del 2011 i el creixement percentual del 47,73% és el més alt des del novembre del 2015.

Per evitar l'efecte Setmana Santa, el nombre d'hipoteques sobre pisos dels mesos de març i abril a Tarragona va sumar 900 contractes hipotecaris, el 19,05% més que el mateix període del 2017.

Els 489 contractes hipotecaris signats a Tarragona a l'abril van sumar un valor de 51,189 milions d'euros, deixant la mitjana de preu per pis en 104.681 euros, el 16,54% més que a l'abril de l'any passat. Aquests 104.681 euros de mitjana és el valor més alt registrat a Tarragona des de l'octubre.