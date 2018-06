Pere Cornellà seguirà al capdavant de Pimec Girona després que la Junta Directiva hagi aprovat per unanimitat la configuració dels nous òrgans de govern de l'entitat. D'aquesta manera, Cornellà seguirà com a president de la seu de la patronal a les comarques gironines, un càrrec que ocupa des del 2013. A més a més, l'empresari gironí, que fins ara formava part del Comité Executiu de PIMEC, també ha estat nomenat vicepresident de l'entitat, un càrrec que compaginarà amb la presidència de la seu de la patronal a Girona.

Pere Cornellà tindrà ara fins al 12 de setembre per configurar la seva Comissió Executiva, que seguirà treballant per consolidar PIMEC com la patronal de referència a la província de Girona. El president de la seu gironina ha explicat que la seva prioritat serà "continuar dinamitzant el teixit empresarial del territori" així com "contribuir a augmentar la competitivitat de les pimes i els autònoms de Girona".

Amb tot, Cornellà assumeix el repte de seguir establint sinergies amb l'administració local, fomentar la col·laboració público-privada i mantenir l'oferta formativa estable adaptada a les necessitats del territori.

L'empresa que dirigeix el qui serà de nou president de Pimec Girona es va fundar el 1920. Cafès Cornellà és una firma familiar i Pere Cornellà pertany a la seva tercera generació.