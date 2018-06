CaixaBank ven el negoci immobiliari al fons Lone Star

CaixaBank ha acordat vendre el 80% del seu negoci immobiliari a una companyia propietat dels fons nord-americans Lone Star Fund X i Lone Star Real State Fund V. Concretament, la compra inclou els actius immobiliaris disponibles per a la venda a 31 d'octubre del 2017 -que en aquesta data tenien un valor brut de 12.800 milions d'euros- i el 100% del capital social de la societat Servihabitat. Tal com ha informat el banc a través d'un comunicat, el preu de la venda serà del 80% de la valoració final del total del negoci immobiliari en la data en què es tanqui l'operació, que dependrà del nombre d'actius immobiliaris que encara siguin propietat de l'entitat bancària perquè no s'han venut.