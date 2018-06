L'operació sortida arrenca amb els preus més alts dels carburants des de 2014

Aquest estiu hi haurà més desplaçaments.

Aquest estiu hi haurà més desplaçaments. EP

L'operació sortida de l'estiu, en què es preveuen uns 43,6 milions de desplaçaments per carretera només en el mes de juliol, arrenca aquesta tarda amb els preus més alts dels carburants per aquestes dates des de 2014.

En concret, el preu mitjà del litre de gasoil se situa en els 1,223 euros, uns nivells per a una 'operació sortida' de l'estiu que no es veien en els últims quatre anys, mentre que la gasolina marca els 1,319 euros, segons dades del Butlletí petrolier de la Unió Europea (UE) recollits per Europa Press.

Per a aquest estiu, Trànsit preveu 89,3 milions de desplaçaments, un 2% més que l'any passat. Només al juliol, es preveuen aproximadament 43,6 milions de desplaçaments, mentre que al mes d'agost la DGT espera uns 45.700.000 de recorreguts per carretera.

Pel que fa a l'arrencada de l'operació sortida de l'estiu de l'any passat, el preu del litre de gasoil és un 17,5% més car, mentre que en el cas de la gasolina l'encariment és del 12,5%.



A 10 euros més el dipòsit



Així, l'ompliment d'un vehicle amb un dipòsit mitjà de 55 litres de gasoil costa actualment 67,26 euros, gairebé deu euros més que en les mateixes dates de 2017, mentre que en el cas de la gasolina puja a 72,54 euros, gairebé vuit euros més.

Tot i aquesta diferència de preus respecte a fa un any, els preus dels carburants han donat un respir per als conductors en les últimes setmanes, en les que acumulen tres caigudes consecutives des dels màxims que van tocar a principis de juny després d'una espiral alcista que el va portar a sumar dos mesos i mig de pujades.

No obstant això, en l'última setmana el preu del petroli ha tornat a registrar un increment després de l'acord aconseguit per l'Organització dels Països Exportadors de Petroli (OPEP) per complir "al 100%" des del pròxim 1 de juliol l'acord subscrit en novembre de 2016 pel qual establia un límit a la seva producció de cru.

Aquesta decisió suposarà en la pràctica un increment de l'oferta de cru al mercat de gairebé un milió de barrils, ja que l'ajust de producció del càrtel havia arribat a assolir al maig el 152% del que s'ha pactat.

Així, el preu del barril de petroli Brent, de referència per a Europa, tocava aquest divendres gairebé els 79 dòlars, mentre que el barril de cru Texas americà s'intercanviava a més de 73,5 dòlars.