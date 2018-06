Els camps d'arròs, els més eficients

Els sòls dels camps d'arròs són els més eficients a l'hora d'emmagatzemar carboni orgànic. Els arrossars només ocupen el 2% del terreny agrícola català (200 km2), però contenen el 3% del total de carboni orgànic (1,4 milions de tones). Això suposa que aquests sòls acumulin uns 6,49 kg C/m2, força per sobre la mitjana. Les pastures també són més eficients que la resta de sòls, ja que emmagatzemen uns 6,36 kg C/m2. Així que, tot i ocupar només el 3,5% del territori agrícola (340 km2), acumulen el 4,9% del carboni orgànic (2,3 milions de tones). En canvi, els sòls amb vinya són els més pobres en carboni, amb 3,9 kg C/m2. El conreu de la vinya ocupa el 5,7% de la superfície agrícola (560 km2), però els seus sòls només contenen el 4,1% del carboni orgànic (2 milions de tones). El mapa, fet a escala 1:500.000 i amb una resolució de 180 m de píxel, s'ha elaborat a partir d'informació descriptiva i analítica de 7.000 perfils de sòls agrícoles, mostrejats per tot Catalunya des de 1980 a 2015. S'han utilitzat també variables de tipus agrícola (si hi ha conreu de secà o regadiu), climàtic (precipitació anual i evapotranspiració) i topogràfic (altitud). El treball ha estat possible gràcies a la col·laboració entre l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i diversos departaments de la Generalitat.