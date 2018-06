Especular «vs» invertir

Sovint, especular i invertir són termes que es confonen. Moltes persones veuen els inversors com a simples especuladors, «taurons» financers que només estan buscant altes rendibilitats. Però no tots els que inverteixen actuen de la mateixa manera, ni especular és el mateix que invertir. A continuació, algunes diferències:

Començarem citant un dels més grans inversors de la història, Benjamin Graham, mestre de Warren Buffett, que afirma que «una operació d'inversió és aquella que, després d'una anàlisi exhaustiva, promet seguretat per al capital principal i un adequat rendiment», per a continuació explicar que les operacions que no reuneixin aquests requisits són especulatives. Llavors, segons Graham, quins requisits hauria de reunir una inversió, per considerar-se com a tal?

Inicialment, cal fer un complet estudi previ de la inversió. En molts casos, s'adquireixen accions gairebé sense examinar la companyia, simplement guiant-se per remors o comentaris d'altres persones, o per tendències més o menys recents. Un inversor mai hauria de fer això.

Graham posa l'accent en el risc de l'operació. No hi ha inversions sense risc. Totes en tenen algun, encara que sigui mínim. Paral·lelament, sempre cal tenir en compte el binomi risc-rendibilitat. El rendiment que busquem obtenir quan invertim hauria d'estar en consonància amb el que busquem. L'especulador pretén obtenir major rendibilitat de manera més ràpida, mentre que l'inversor fa els seus càlculs a llarg termini.

També hi ha un factor temporal, ja que habitualment l'especulació està associada amb el curt termini, mentre que la inversió està més lligada al llarg. Quan algú adquireix unes accions per vendre-les l'endemà està més en l'àmbit de l'especulació que en el de la inversió, encara que aquestes accions siguin d'una companyia sòlida, amb una trajectòria ascendent i un futur molt prometedor. Per contra, grans inversors són partidaris de mantenir una inversió tota la vida si l'evolució de l'empresa ho justifica.

Pel que fa a l'objectiu, l'especulador intenta obtenir beneficis per l'augment del preu que es produeix per l'escassetat del bé, l'augment de la demanda o altres condicions del mercat, mentre que l'inversor compra amb la intenció d'obtenir un benefici de l'explotació d'un bé, està més relacionat amb l'economia productiva.