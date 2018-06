La Generalitat eleva el creixement de l'economia catalana fins al 2,9%

El PIB català se situarà a finals d'aquest any per sobre dels 245.000 milions d'euros, cosa que suposarà un creixement del 2,9% en relació amb el tancament del 2017, segons el departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Aquesta previsió supera en dues dècimes la previsió de l'economia espanyola i en sis dècimes la mitjana dels socis de la zona euro. L'última previsió del Departament de Pere Aragonès es va publicar el juny de l'any passat i preveia un creixement del PIB per al 2018 del 2,6%, tres dècimes per sota de la previsió anunciada aquest divendres. Per al 2019, la previsió és que el PIB superi els 255.000 euros, amb un increment del 2,5%. En relació amb el comportament de l'ocupació, el Govern assegura que es mantindrà el «dinamisme» cosa que permetrà tancar el 2019 amb una taxa d'atur del 9,7%, per sota dels llindar del 10% per primera vegada en els últims onze anys.

El Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda no publicava previsions per a l'economia catalana des del juny de l'any passat, ara fa un any, quan els últims anys aquestes previsions es publicaven cada sis mesos. La intervenció de la Generalitat per part del govern espanyol en aplicació de l'article 155 de la Constitució van impedir mantenir aquesta tradició a finals de l'any passat. En aquell moment, el Govern preveia que el 2017 es tancaria amb un creixement del 2,9% i el 2018 en el 2,6%.