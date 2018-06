Prioritats agràries

urant la primera trobada oficial de les organitzacions agràries amb el nou ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, COAG va demanar a Luis Planas un enfortiment de la nova Política Agrària Comuna (PAC) en defensa del model social i professional d'agricultura i una aposta pels mecanismes de regulació de mercat per afavorir uns preus justos al camp i unes rendes dignes. Per a Espanya és vital mantenir pressupostàriament la partida PAC ja que és l'única partida que assegura retorns de la nostra contribució al pressupost comunitari». Respecte al model d'aplicació, les organitzacions han de proposar al ministre que es rebutgi qualsevol intent de renacionalització de la PAC i defensi un finançament 100% comunitari del primer pilar (ajudes directes). Així mateix aposten per l'establiment de sostres d'ajudes per explotació, la introducció d'un pagament redistributiu a la renda per afavorir a les explotacions del model social d'agricultura, la potenciació de la figura d'agricultor genuí, com a veritable professional actiu i perceptor prioritari de les ajudes i el suport a la incorporació de joves i dones. Del decàleg de propostes que desenvoluparan incidirà especialment en:

–Petició perquè la UE s'impliqui en major mesura i interposi una denúncia davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC) per la pujada unilateral d'aranzels dels EUA a l'oliva de taula espanyola.

–El reforçament del sistema d'assegurances agràries. El pressupost públic actual de totes les administracions destinat a les assegurances agràries ha baixat en més de 40% respecte al període 2008-2012 (quan aconseguia una mitjana de 418 M ?). Per reforçar aquesta sostenibilitat aposten per la millora de l'actual sistema d'assegurances agràries i un augment de la partida pressupostària, per arribar a la universalització de l'assegurança.

–Incorporació de la «venda a pèrdues» en la Llei de millora de la Cadena Alimentària. Després de la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 19 d'octubre de 2017 que ha declarat que la prohibició general de les vendes a pèrdua que es conté en l'article 14 de la Llei de Comerç Minorista és contrària al Dret comunitari, proposen incloure la tipificació de la venda amb pèrdues en la Llei de Millora de la Cadena Alimentària perquè afecti totes les baules regulats per la mateixa deixant clar que el supervisor vigilarà que, en cadascuna de les cessions de producte, no es produeix venda amb pèrdues i que es verificarà la traçabilitat dels productes. «La venda a pèrdues és una pràctica abusiva utilitzada de forma reiterada per impedir la correcta formació dels preus de molts productes agroalimentaris i constitueix una pràctica nociva especialment per als agricultors i ramaders perquè és sobre els quals recau l'efecte final d'aquesta pràctica», subratllava el secretari general de COAG.

–Contracte de temporades flexibles per tarifes de regadiu. Des de la desaparició el 2008 de la tarifa elèctrica de regadiu, els costos elèctrics de l'agricultura de regadiu han augmentat d'una manera molt considerable, reduint la competitivitat de les nostres explotacions agrícoles. Posteriorment, el increment del cost del terme de potència en 2013, va tenir un efecte diferencial sobre el regadiu en fer un ús puntual de l'energia en determinats períodes, empitjorant encara més aquesta situació. Consideren que la solució més justa i adequada consisteix en l'establiment dels anomenats contractes de temporada flexibles, que permetin disposar d'almenys dues potències diferents al llarg de l'any, (un en campanya de reg i un altre en mesos fora de campanya). L'aposta per un acord en relació al Pacte Nacional de l'Aigua i l'elaboració d'un nou Pla Nacional de Regadius, l'augment de la partida pressupostària per al Pla Renove de maquinària agrícola, (de manera especial en aquesta conjuntura per a l'adaptació a nova normativa d'aplicació de purins), el impuls de les energies renovables en el camp i la transformació digital de l'agro, són altres temes rellevants que es posaran també sobre la taula.

En la primera trobada Planas i les organitzacions agràries s'han posat d'acord en les prioritats: PAC i cadena alimentària

La necessitat d'establir un front comú per «guanyar la batalla» de la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC) i millorar l'equilibri de la cadena alimentària han estat els temes centrals de les prioritats marcades en la primera reunió del ministre d'Agricultura, pesca i Alimentació, Luis Planas, amb el sector. Pel que fa a la reforma de la PAC, Planes ha insistit que Espanya «es juga massa» i s'ha congratulat dels punts de coincidència que manté amb el sector, que per la seva banda ha anunciat l'elaboració d'un document de consens que podria estar preparat en una setmana i que es presentarà posteriorment al ministre. El ministre els ha traslladat la seva visió que la PAC és una «política d'Estat» pel «significat» que té per a Espanya i «pel seu pes financer» i els ha informat del seu programa de treball, amb una primera per definir els objectius principals al voltant del pressupost i una segona, per discutir les modalitats d'aplicació. Pel que fa al equilibri de la cadena alimentària, el ministre ha defensat la gestió feta pels seus dos antecessors en el càrrec per millorar-la i ha assegurat que la venda a pèrdues l'«escandalitza» i suposa una «violació de la lliure competència».

Planas vol situar-se en la «mateixa línia» de treball dels seus antecessors, perquè creu que «s'han fet avenços significatius», ja que «per primera vegada en la cadena de valor hi ha valorització del treball» del productor.